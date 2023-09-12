Полиция задержала трех красноярцев, подозреваемых в хулиганстве

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Трое жителей Красноярска были задержаны полицией по подозрению в повреждении колес на автомобиле, принадлежащем ЛДПР. Этот инцидент произошел в Советском районе Красноярска, передает РИА Новости.
Ранее один из кандидатов на пост губернатора Красноярского края Александр Глисков сообщил в социальных сетях, что двое человек держали дверь, а третий повредил два колеса на автомобиле «Газель» с символикой ЛДПР.
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