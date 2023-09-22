Полиция задержала в Ереване лидера оппозиционного блока «Мать Армения» Теваняна

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Лидер оппозиционного блока «Мать-Армения» Андраник Теванян задержан утром 22 сентября во время акции протеста в Ереване.
Теванян доставлен в отдел полиции района Эребуни. Информацию сообщает издание «Sputnik Армения».
С утра в Ереване происходят задержания оппозиционных активистов, в городе перекрывают улицы. До этого на площади Республики у здания правительства появилось много полицейских.
Оппозиция уже 3 дня выступает в армянской столице из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Митингующие намерены окружить здание правительства, в котором будет проходить заседание под председательством премьер-министра Никола Пашиняна.
Напомним, 19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. Целью операции было названо пресечение «широкомасштабных провокаций» и разоружение и вывод подразделений армии Армении с региона.
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