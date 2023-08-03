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Политтехнолог Август: ДЭГ поможет привлечь к голосованию дополнительных избирателей

03 августа 2023, 13:12

Фото: Мособлизбирком

Дистанционное электронное голосование, которое в этом году впервые будет применяться на выборах с Подмосковье, не заменит традиционного. Такое мнение высказала «Радио 1» политтехнолог, эксперт по коммуникациям Алёна Август.
«Пока речь не идёт о том, чтобы всё голосование перевести в цифру. Просто, разрабатывая разные способы волеизъявления, организаторы выборов ищут разные подходы к людям. Вероятно, ещё много лет будут «ламповые» выборы: ножками пришёл, в бумажке пометил, в урну опустил – всё, ты свой долг исполнил. Многим это нравится», – отметила Август.
По её словам, для тех, кто не хотел бы никуда ходить и экономит своё время, есть онлайн-голосование.

«Конечно, это хороший способ для какой-то части людей. Кто-то попробует сделать это из любопытства, а для кого-то это такое же действие, как купить авиабилет онлайн. Я, например не знаю, где находится авиакасса. Поэтому какое-то количество избирателей за счёт этого удастся привлечь – тех, кто ни за что не пошёл бы на участок ногами», – заключила собеседница «Радио 1».
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей Подмосковья голосование в 2023 году будет проходить в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – новый, современный и удобный способ волеизъявления. Они будет применён в нескольких регионах России, в том числе впервые – в Подмосковье. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться.

Принять участие в ДЭГ может любой житель Московской области, который обладает активным избирательным правом, имеет действующую подтвержденную учётную запись на портале госуслуг и помнит пароль от неё. Для участия в ДЭГ нужно подать заявку на «Госуслугах» до 4 сентября.

Важно: запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетеня. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего. В Мособлизбиркоме продолжает работать «Горячая линия», на которую можно позвонить по номеру 8 (800) 550-97-44 и задать все интересующие вопросы.

Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.

Общественная палата Московской области проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.

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#московская область
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Путин: Госзакупок иномарок для чиновников быть не должно
03 августа 2023, 14:03

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что госзакупок иномарок для чиновников быть не должно. Об этом глава российского государства сообщил на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.
Ранее Владимир Путин сообщил, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях российского производства, это поможет улучшить качество отечественного автопрома. 

Напомним, 3 августа российский лидер провел встречу с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности. Путин отметил, что по итогам первого полугодия рост обрабатывающих отраслей в годовом выражении составил 6,2%. Он также подчеркнул, что сохранение занятости и рост заработных плат указывают на то, что отечественная промышленность набирает обороты.

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#машины
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Путин: российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях
03 августа 2023, 13:53

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Президент России Владимир Путин считает, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях российского производства, это поможет улучшить качество отечественного автопрома. Об этом он заявил на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.
«Все чиновники России должны ездить на отечественных автомобилях. Всё это чиновничество наше замечательное оно должно понимать, что нужно стремится к развитию отечественных брендов», —заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что повышение качества жизни должно быть направлено прежде всего на отечественного производителя. При этом, по его словам, полностью от импорта отказываться не стоит. Он также добавил, что госзакупок иномарок для чиновников быть не должно.

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#чиновники
#путин
#промышленность
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В Кремле рассказали о формате участия России в саммите БРИКС
Песков: Россия примет полноценное участие в саммит БРИКС
03 августа 2023, 13:43

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет принимать полноценное участие в саммите БРИКС.
Спикер Кремля заявил, что президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии в формате видеосвязи, а глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров будет присутствовать на полях саммита. 

Дмитрий Песков также прокомментировал информацию об отказе премьер-министра Индии посетить форум из-за отсутствия на нем российского президента. ​Он заявил, что не может говорить за ​представителя Индии, но точно может сказать, что Россия примет в саммите полноценное участие. 

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В Польше заявили о нарушении границ вертолетами охраны Лукашенко
03 августа 2023, 13:40

Фото: iStock/Stadtratte

Бывший премьер Польши, евродепутат Влодимеж Цимошевич заявил, что вертолеты, нарушившие польскую границу, принадлежат охране президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом он рассказал в эфире польской радиостанции RFM FM
«Эти вертолеты были опознаны. Они принадлежат охране Лукашенко. Лукашенко приехал в это время в свою резиденцию на территории Беловежской пущи. Он находится в селе Вискуле, в семи километрах от границы. Еще ближе к границе, в двух километрах от нее, находится его любимое озеро», - рассказал Цимошевич.

Он добавил, что лично слышал звук вертолетов, так как лично проживает в районе, где якобы произошло нарушение польских границ белорусскими вертолетами.

При этом он предположил, что нарушение границ вертолетами могла стать случайностью. Цимошевич также считает, что защита польского воздушного пространства имеет некоторые проблемы, так как нарушение польского пространства происходит уже не впервые.

Напомним, МИД Польши вызвало поверенного в делах Белоруссии Александра Чесноковского из-за нарушения воздушных границ Польши белорусскими вертолётами. По данным ведомства, два белорусских вертолёта 1 августа вторглись в воздушное пространство Польши. МИД страны требует от белорусской стороны объяснений, а также выражает свой протест.

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#чвк
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Путин положительно оценил ситуацию в обрабатывающей промышленности
03 августа 2023, 13:24

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что в обрабатывающей промышленности ситуация устойчивая и стабильная. Об этом он говорил в Кремле на встрече с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности.
«Итак, занятость сохраняется на уровне 2021 года, и она составляет порядка десяти миллионов человек – это 14 % всех занятых в нашей экономике. Это приличный уровень», - рассказал глава государства.

Он также отметил рост зарплат. По его словам, в мае зарплата более чем на 20 % превысила прошлогодний уровень, обозначив номинал в 69,2 тысячи рублей в месяц.

Таким образом, президент подчеркнул, что сохранение занятости и рост зарплат подтверждают, что российская промышленность набирает ход и обороты, а также получает заказы и осваивает новые направления. 

Путин также заявил, что по итогам первого полугодия рост обрабатывающих отраслей в годовом выражении составил 6,2 процента, отметив, что это хороший результат.

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#зарплата
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#занятость
#путин
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Мантуров заявил, что промышленность прошла фазу острого давления
Мантуров: Промышленности России удалось пройти фазу острого давления почти без потерь
03 августа 2023, 13:12

Фото: сайт Кремля

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что отечественной промышленности удалось пройти фазу острого давления практически без потерь. Об этом он сообщил в ходе встречи главы государства Владимира Путина с руководителями отдельных предприятий обрабатывающей промышленности.
По его словам, промышленность в России развивается опережающими темпами и уже на сегодняшний день, зафиксировано опережение ране спрогнозированных показателей.  

Мантуров отметил, что острая фаза давления, которое было оказано с внешней стороны, прошла в России практически без потерь. Он также назвал обрабатывающую промышленность одним из важнейших направлений в российской экономике и призвал уделять этой сфере достаточно внимания.  

В свою очередь, российский лидер Владимир Путин оценил сложившуюся в промышленности ситуацию, отметив ее устойчивость. 

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#владимир путин
#промышленность
#минфин
#лидер
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Сенатор Климов рассказал о последствиях для России после разрыва отношений с Норвегией
Сенатор Климов объяснил, почему Россия причислила Норвегию к недружественным странам
03 августа 2023, 13:11

Фото: IStock/Derek Brumby

Правительство России причислило Норвегию к недружественным странам. Теперь для дипмиссии ограничена возможность нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников, находящихся в РФ.
Заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов в интервью «Радио 1» рассказал, что у Норвегии был шанс наладить отношения с Россией, однако государство не воспользовалось такой возможностью.
«Норвегия была и остаётся ближайшим союзником США, и отсюда их политика, которая была явно антироссийской, никаких дружеских шагов со стороны этого государства не было. Наоборот, были мелкие пакости. И сегодняшнее решение подводит черту. Это правовое закрепление объективной реальности. А все, кто будут иметь отношения с Норвегией — предприятия и физлица — должны исходить из этого решения», — отметил Андрей Климов.
Теперь же Норвегия может пойти на ответные меры, подчеркнул сенатор. Однако, по его мнению это только снизит шанс на восстановлении отношений в будущем.  
«У норвежцев есть возможность ухудшить условия нашей работы на том же Шпицбергене, но в нынешней ситуации это не какие-то краеугольные камни, которыми стоит жертвовать. Если они захотят что-то на публику показать, то  полагаю, что это не будет чувствительно для нас. Но это точно затруднит восстановление нормальных отношений в дальнейшем », — сказал собеседник.
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#россия
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Встреча глав государств по украинскому вопросу может состояться осенью
03 августа 2023, 12:40

Фото: iStock/alzay

Встреча по Украине, возможно, пройдёт во время работы Генассамблеи ООН в сентябре этого года.
Об этом пишет Politico, ссылаясь на свои источники.
 
«Украина также рассматривает эту встречу как возможный предвестник давно анонсированного саммита мира», —пишет Politico.
Один из официальных лиц рассказал POLITICO, что встреча государств возможна в кулуарах сентябрьской ГА ООН, также есть возможность на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индии обсудить украинский конфликт.
 
В данный момент готовится встреча стран-переговорщиков по Украине в саудовской Джидде, главы десятков государств попробуют начать мирные переговоры. Среди приглашенных — Бразилия, Индия, Турция и Япония, США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина намерена начать переговоры о будущем членстве страны в Евросоюзе до конца года. 

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина осознала невозможность вступления в НАТО на фоне активного военного конфликта с Россией. Президент Украины также выразил желание, чтобы совет Украина-НАТО был не просто форматом партнёрства, но и инструментом интеграции Киева в альянс.

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МИД Норвегии: Москва и Осло заинтересованы в работе дипломатических связей и каналов
03 августа 2023, 12:40

Фото: iStock/Derek Brumby

Глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт заявила, что Норвегия и РФ заинтересованы в работе дипломатических связей и каналов для контактов. Об этом она сообщила телеканалу TV 2 на фоне внесения Норвегии в перечень недружественных России государств
Витфельдт отметила, что оснований для утверждения того, что Норвегия ведет себя недружественно по отношению к РФ нет. Глава МИД Норвегии добавила, что в российском решении «нет ничего удивительного».

Напомним, ранее Норвегия попала в перечень недружественных стран для России.

Уточняется, что включенные в список недружественных стран дипмиссии не могут нанимать в посольства, консульства не могут нанимать сотрудников, находящихся в России. Таким образом, в утвержденном правительством перечне указывается число физлиц, с которыми дипмиссии недружественных стран могут заключать трудовые договоры. Лимит Норвегии составил 27 человек.

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