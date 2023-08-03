Политтехнолог Август: ДЭГ поможет привлечь к голосованию дополнительных избирателей

Фото: Мособлизбирком
Дистанционное электронное голосование, которое в этом году впервые будет применяться на выборах с Подмосковье, не заменит традиционного. Такое мнение высказала «Радио 1» политтехнолог, эксперт по коммуникациям Алёна Август.
«Пока речь не идёт о том, чтобы всё голосование перевести в цифру. Просто, разрабатывая разные способы волеизъявления, организаторы выборов ищут разные подходы к людям. Вероятно, ещё много лет будут «ламповые» выборы: ножками пришёл, в бумажке пометил, в урну опустил – всё, ты свой долг исполнил. Многим это нравится», – отметила Август.По её словам, для тех, кто не хотел бы никуда ходить и экономит своё время, есть онлайн-голосование.
«Конечно, это хороший способ для какой-то части людей. Кто-то попробует сделать это из любопытства, а для кого-то это такое же действие, как купить авиабилет онлайн. Я, например не знаю, где находится авиакасса. Поэтому какое-то количество избирателей за счёт этого удастся привлечь – тех, кто ни за что не пошёл бы на участок ногами», – заключила собеседница «Радио 1».В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей Подмосковья голосование в 2023 году будет проходить в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – новый, современный и удобный способ волеизъявления. Они будет применён в нескольких регионах России, в том числе впервые – в Подмосковье. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться.
Принять участие в ДЭГ может любой житель Московской области, который обладает активным избирательным правом, имеет действующую подтвержденную учётную запись на портале госуслуг и помнит пароль от неё. Для участия в ДЭГ нужно подать заявку на «Госуслугах» до 4 сентября.
Важно: запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетеня. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего. В Мособлизбиркоме продолжает работать «Горячая линия», на которую можно позвонить по номеру 8 (800) 550-97-44 и задать все интересующие вопросы.
Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
Общественная палата Московской области проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.
Читайте также:
В Солнечногорске представили «Золотой стандарт» для наблюдателей на выборах
Мособлизбирком рассказал, кто такой наблюдатель на выборах
В Подмосковье провели обучение для членов УИК из Балашихи, Мытищ и Реутова.
Лора Луганская