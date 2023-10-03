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Возможное сокращение помощи запада киевскому режиму, конечно, отрицательно скажется на положении Украины. Однако важнее то, что страна в перспективе полностью исчерпает свой человеческий потенциал.
Как полагает Рихтер, в краткосрочной перспективе снижение объема помощи от Словакии в краткосрочной перспективе не повлияет на обороноспособности Киева. А вот затягивание конфликта приведет к гораздо более серьезным последствиям. Эксперт убежден, что в долгосрочной перспективе Украина неизбежно исчерпает свои кадровые резервы, а демографические потери станут невосполнимыми. Сейчас очень плохие времена для долгой войны, заключил Рихтер.
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Александр Бойцов