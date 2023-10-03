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Полковник бундесвера Рихтер: Украина исчерпает свои людские ресурсы

03 октября 2023, 08:34
Фото: istockphoto/JARAMA

Фото: istockphoto/JARAMA

Возможное сокращение помощи запада киевскому режиму, конечно, отрицательно скажется на положении Украины. Однако важнее то, что страна в перспективе полностью исчерпает свой человеческий потенциал.

Такое мнение высказал научный сотрудник Фонда науки и политики в Берлине, полковник немецкой армии в отставке Вольфганг Рихтер в интервью изданию ZDFheute. Таким образом отставной военный прокомментировал возможное сокращение поставок со стороны Словакии после победы на выборах политической партии Smer.

Как полагает Рихтер, в краткосрочной перспективе снижение объема помощи от Словакии в краткосрочной перспективе не повлияет на обороноспособности Киева. А вот затягивание конфликта приведет к гораздо более серьезным последствиям. Эксперт убежден, что в долгосрочной перспективе Украина неизбежно исчерпает свои кадровые резервы, а демографические потери станут невосполнимыми. Сейчас очень плохие времена для долгой войны, заключил Рихтер.

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#эксперт
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CGTN: Реакция Глобального Юга на украинский кризис стала неожиданностью для США
03 октября 2023, 08:09

Фото: istockphoto/rarrarorro

Для Соединенных Штатов реакция государств Глобального Юга на украинский конфликт стала полной неожиданностью. Америка, которая привыкла к мировому диктату и доминированию, явно недооценила возрастающую роль развивающихся стран.
Такое мнение высказал политический обозреватель Имран Халид в своей статье для китайского издания CGTN. Как отмечает автор публикации, с самого начала конфликта многие страны воздерживались от открытого выступления в пользу той или иной стороны. Такой демонстративный отказ от беспрекословного подчинения Западу вызвал недовольство политиков США и Западной Европы, которые привыкли к постоянному превалированию своих интересов в мировой политике.

Как считает Халид, многие развивающиеся государства соблюдают принципы политики «неприсоединения», установившиеся еще в годы холодной войны. Отличие в том, что в настоящее время Глобальный Юг обладает значительно большим весом и влиянием, чем в прошлые десятилетия. Очевидно, что Вашингтон был застигнут врасплох такой реакцией. Запад оказался просто не готов к тому, как повели себя государства Глобального Юга, заключил обозреватель.

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#сша
#страны
#мнение
#запад
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Во Франции предрекли новый конфликт на Украине
Le Monde: Демография станет причиной конфликта Украины с Западом
03 октября 2023, 07:58

Фото: istock / Anze Furlan / psgtproductions

Украинские беженцы могут стать решением демографических проблем для западных стран, которые их принимают. Но это может испортить отношения между этими странами и Украиной, из-за чего может возникнуть новый конфликт. Об этом пишет французское издание Le Monde.

«Почти 80% выездов приходится на женщин и детей, причем последние близки к призывному возрасту. Матери, как правило, хотят их защитить, что еще больше увеличит дефицит мужчин, которых можно будет призвать в армию в ближайшие три года», — указал директор по исследованиям Французского института демографии Ален Блюм.
Также автор статьи утверждает, что численность населения Украины стремительно сокращается, так как многие жители страны были вынуждены уехать, чтобы избежать тотальной мобилизации.

Кроме того, по мнению социолога Юлии Шукан, дети с Украины уже внедряются в образовательные системы принимающих стран и их матери останутся с ними. Вероятнее всего, некоторые государства хотят оставить у себя приезжающих беженцев с Украины. Этот фактор может помочь в решении демографических проблем.

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#дети
#страны
#жители
#дефицит
#отношения
#беженцы
#рф
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Индия потребовала от Канады отозвать около 40 дипломатов
FT: Индия потребовала, чтобы Канада отозвала около 40 дипломатов к 10 октября
03 октября 2023, 07:37

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Индия потребовала от Канады вывести около 40 дипломатов со своей территории к 10 октября. Информацию передает британская газета Financial Times, ссылаясь на свои источники.
На сегодняшний день в Индии находится 62 канадских дипломата. Власти индии попросили Оттаву сократить число на 41 человека. Источник газеты рассказал, что Нью-Дели грозится лишением дипломатического иммунитета дипломатов, которые останутся в Индии после 10 числа.

Отношения между канадой и Индией усугубились после обвинений Нью-Дели Оттавой в организации покушения на лидера сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара на территории Суррея в Британской Колумбии — 18 июня Ниджар был застрелен.

В дальнейшем после обвинений канадской стороны был выслан высокопоставленный индийский дипломат, который, по информации средств массовой информации, имел отношение к внешней разведке Индии.

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#индия
#отношения
#дипломат
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Власти Польши пригрозили Зеленскому
В Варшаве намекнули Киеву на важность отношений с «проверенными партнерами»
03 октября 2023, 04:46

Фото: iStock/ValleraTo

Украине не следует разрушать отношения с «проверенными партнерами» в Европе, так как это может повлиять на каждое из ее будущих решений, заявил глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши, Марчин Пшидач, в интервью журналу Sieci.
Он подчеркнул, что Украина не должна быть склонной доверять обещаниям больших государств больше, чем действиям меньших стран.

Пшидач подчеркнул важность доверия в международной политике и предостерег от иллюзий о поиске новых партнеров за счет разрыва отношений с соседями. Он также отметил, что выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН было негативно воспринято не только в Польше, но и в регионе в целом.

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#украина
#счёт
#оон
#польша
#опк
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Антонов прокомментировал заявление США о присутствии Путина на саммите АТЭС
Посол Антонов: Россия самостоятельно определит уровень участия на саммите АТЭС
03 октября 2023, 02:36

Фото: washington.mid.ru

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил в понедельник, что Россия будет самостоятельно определять свой уровень участия в предстоящем саммите АТЭС в Сан-Франциско, и роль США ограничивается лишь направлением приглашения.
Антонов сделал это заявление в ответ на высказывания пресс-секретаря госдепартамента США Мэттью Миллера о том, что США будут руководствоваться санкциями при отправке приглашения России на саммит АТЭС, и что приезд президента Владимира Путина на форум не ожидается.

Антонов подчеркнул, что отправка приглашения является технической функцией, принадлежащей США как председателю АТЭС, и не связана с решением о составе российской делегации или уровне ее представленности на саммите. Он подчеркнул, что Россия сама определит, кто поедет от ее имени в Сан-Франциско, исходя из практической целесообразности, после получения официального приглашения.

Антонов также выразил мнение, что попытка США связать рассылку приглашений на саммит АТЭС с односторонними санкциями нарушает международные обязательства.

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#сша
#россия
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#саммит
#заявление
#путин
#антонов
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США подверглись нашествию пиратов
Fox: в заливе Сан-Франциско появились пираты, грабящие местных жителей
03 октября 2023, 02:17

Фото: iStock/Denis-Art

В заливе Сан-Франциско в Калифорнии местные жители сталкиваются с «пиратами», которые атакуют яхты и плавучие дома, сообщает Fox News. В статье отмечается, что жители и местная муниципальная комиссия связывают «пиратов» с кризисом бездомных, который распространился и на водные пути Окленда.
Эта проблема вспыхнула летом, когда бездомные начали использовать заброшенные или украденные лодки для атак в устье реки Окленд-Аламеда, где находится более трех тысяч причалов. По словам бывшего капитана местного порта, Брока де Лаппе, люди, проживающие на плавучих домах и яхтах в заливе, вынуждены сопротивляться «морским разбойникам», которые нападают на их суда. Преступность достигла «невыносимого уровня».

Одна из местных жительниц, оставшаяся анонимной в ходе заседания Комиссии по охране и развитию залива Сан-Франциско, поделилась свидетельством о ночных криках о помощи в устье реки. Она обнаружила молодого человека на дрейфующем паруснике, который был атакован «пиратами».

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#реки
#бездомные
#люди
#преступность
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ВВС США впервые показали свою гиперзвуковую ракету на фото
The Drive: ВВС США впервые показали гиперзвуковую крылатую ракету HACM на фото
03 октября 2023, 01:37

Фото: iStock/vadimrysev

Впервые военно-воздушные силы США продемонстрировали свою гиперзвуковую крылатую ракету Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM) на фотографиях, сообщает издание The Drive.
Ракета была запечатлена на снимках, сделанных во время учебной тренировки по изучению гиперзвукового оружия, которая прошла на авиабазе ВВС США Эдвардс в Калифорнии. Согласно подписи к фотографии, HACM была представлена экипажам таких военных машин, как B-1 Lancer, B-2 Spirit, B-52 Stratofortress и F-15E Strike Eagle.

HACM была разработана как продолжение программы Пентагона, известной как Hypersonic Air Breathing Weapon Concept (HAWC), проводимой Агентством перспективных исследовательских проектов. В ходе разработки ракеты также использовались результаты испытаний экспериментального гиперзвукового аппарата Boeing HyFly 2.

Издание The Drive выразило предположение, что ракета на фотографиях может быть как макетом HACM, так и боеприпасом, используемым для проведения испытаний. Они также отметили, что изображение на снимках полностью соответствует тем изображениям, которые ранее были опубликованы DARPA в контексте программы HAWC.

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#сша
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#тренировки
#новости
#ракеты
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Посольство РФ отвергло обвинения во вмешательстве в выборы в Словакии
03 октября 2023, 00:48

Фото: iStock/HStocks

В Словакии российское посольство назвало обвинение Братиславы во вмешательстве Москвы в избирательный процесс в стране голословным. Об этом говорится в Телеграм-канале дипмиссии.
«Решительно отвергаем надуманные обвинения в адрес России о вмешательстве в словацкий электоральный процесс. В отличие от некоторых нынешних союзников Словакии, мы не лезем во внутренние дела других государств, не занимаемся сменой режимов и разного рода цветными революциями», — говорится в публикации.

Уточняется, что Словакия в своей внутриполитической борьбе взялась за "антироссийскую карту", что негативно скажется на взаимоотношениях двух стран, которые ранее могли называться дружескими. При этом Словакия намеренно закрывает глаза на очевидное влияние США, подчеркнули в российском посольстве.

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#сша
#мид
#словакия
#россия
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Сенатора Совфеда от Белгородской области Рыжкова досрочно сняли с должности
03 октября 2023, 00:35

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Сенатора Совфеда РФ от Белгородской области Николая Рыжкова досрочно лишили полномочий члена верхней палаты парламента. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Совета Федерации.
Рыжков был сенатором с 2003 года. Сам он пока не прокомментировал уход с должности.

Напомним, что Николай Рыжков возглавлял Совет министров СССР  с 1985 по 1990 год при Михаиле Горбачёве, а также являлся одним из реформаторов перестройки в Советском Союзе. 

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#ссср
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#совет федерации
#россия
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