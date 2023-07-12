Полковник Чмутин: место применения ВСУ кассетных бомб станет зоной повышенной опасности

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Территории, которые ВСУ атакуют кассетными бомбами, будут относиться к зонам повышенной опасности. Об этом изданию URA.RU рассказал ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН), полковник запаса Юрий Чмутин.
Полковник отметил, что взрывается только часть бомб, вылетающих из той или иной кассеты, которую ВСУ будут сбрасывать с самолета или посредством артиллерии.
По словам эксперта, затем на эту территорию нужно необходимо отправить саперов для разминирования, которые будут подробно, шаг за шагом искать неразорвавшиеся снаряды, подрывать их и вывозить.
В итоге, по словам Чмутина, даже если боевые действия прекратятся, накрытые кассетными боеприпасами территории так и останутся землями повышенной опасности.
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«Как посчитать, сколько взорвалось, а сколько нет? Есть процент неразорвавшихся снарядов, они потом остаются. Тем более один такой снаряд кассетных бомб охватывает площадь практически в три футбольных поля», — отметил Чмутин.
В итоге, по словам Чмутина, даже если боевые действия прекратятся, накрытые кассетными боеприпасами территории так и останутся землями повышенной опасности.
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Артем Путинцев