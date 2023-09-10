Полковник Дуглас Макгрегор: Россия не собирается захватывать Европу

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Планы России захватить Европу так же беспочвенны, как и страх высадки Вьетконга в США в ходе Вьетнамской войны. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор
«Президент США Линдон Джонсон, генерал Уэстморленд и другие говорили, что если мы не будем сражаться с Вьетконгом и северными вьетнамцами во Вьетнаме, то нам придется с ними сражаться в Лос-Анджелесе и Чикаго», — отметил полковник в эфире своего YouTube-канала, вспомнив свою учебу в военной академии в Вест-Пойнте.Макгрегор заявил, что теперь власти Соединённых Штатов приводят те же самые аргументы, когда говорят, что единственный способ помешать России захватить всю Европу — это остановить её специальную военную операцию на Украине.
«Американцы должны наконец проснуться и осознать, что им лгут», — подытожил Макгрегор.Ранее полковник сообщил, что судьба Украины уже предрешена, а Россия выбрала выжидательную тактику в надежде на крах экономики Евросоюза. По его мнению, перед европейцами сейчас стоит проблема как рецессии в экономике, так и приближения зимы, поскольку вопрос нефти и газа остается достаточно серьезным.
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