В Британии заявили, что Путин унизит Запад, сохранив новые регионы России

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Сохранение президентом России Владимиром Путиным новых российских регионов приведет к унижению Запада. Такое мнение выразил британский полковник в отставке Ричард Кемп.
«Это, очевидно, стало бы катастрофой для Украины, а также поражением НАТО. Для Путина это стало бы победой», — написал Кемп в своей статье.
По его словам, сохранение Россией территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей навсегда закроет Украине дорогу в НАТО. При этом униженный Запад будет вынужден попытаться минимизировать свой ущерб.
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Элина Позднякова