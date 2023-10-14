Полковник Кошкин раскрыл цель учений НАТО Dragon-2024 в Польше

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Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин заявил, что намерения Польши провести учения стран НАТО Dragon-2024 на своей территории являются попыткой Варшавы привлечь внимание Вашингтона. Об этом пишет «Лента.ру».
«Это плановые учения, они не стабилизируют, а обостряют ситуацию, к тому же их численность и привлекаемые силы средства все время возрастают, что как раз и характеризует желание Польши создать опасную обстановку в Европе, чтобы получить еще больший угол скатывания в большую войну», — цитирует издание слова собеседника.
Кошкин считает, что Польша сейчас выполняет роль «хедлайнера», стремясь обратить на себя внимание США. Он добавил, что Варшава хочет «перетянуть одеяло» с Центральной Европы и стать центром управления Восточной Европой. Таким образом польская сторона надеется, что Вашингтон начнёт в своих разработках и проектах на европейском полуострове делать акцент на Варшаву.
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