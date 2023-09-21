Полковник Макгрегор: Байден всего лишь исполнитель чужих приказов

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Президент США не принимает самостоятельных решений, а выполняет чужие приказы. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Аналогичную мысль, только в более ироничной манере, ранее высказывал предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Эксцентричный миллиардер предположил, что Америкой на самом деле управляет настройщик телесуфлера Байдена.
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Маск: США на самом деле управляет настройщик телесуфлера Байдена
Александр Бойцов