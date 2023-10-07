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Президент США Джо Байден был шокирован количеством людей, выступающих против дальнейшей поддержки Украины. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор уверен, что это именно США развязали конфликт на Украине, а без вмешательства Вашингтона никакого противостояния и вовсе бы не было. Единственное, что требовалось от Белого дома — прислушаться к позиции России, которая твердо заявляла, что не приемлет вхождение Украины в состав НАТО, заключил эксперт.
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