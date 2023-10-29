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США теряют интерес к Украине, и в конце концов просто уйдут оттуда, как когда-то ушли из Вьетнама. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью швейцарскому журналу Weltwoche.
«Когда дела идут не так, как мы хотим, когда мы совершаем ошибки, мы просто улетаем и уплываем. И когда кто-то спрашивает, что будет на Украине <...> в конце концов все закончится, как во Вьетнаме, и мы просто уйдем», — сказал он.Полковник отметил, что американцы постепенно теряют интерес к Украине. По его мнению, уже вскоре вашингтонская администрация учтет интересы граждан, которые не интересуются внешней политикой, и просто «сменит тему».
Иностранные СМИ все чаще начинают отмечать, что Запад начинает уставать от растущих запросов Украины, а поддержка ее лидера Зеленского неуклонно падает. Его слова порой вызывают раздражение у союзников, которых он критикует за недостаточную активность. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на форуме по безопасности в Варшаве недавно заявил, что вооружения для Украины подходят к концу.
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