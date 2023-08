Читайте также:

В публикации говорится, что американский лидер Джо Байден, приехавший после пожаров на пострадавший остров Мауи, столкнулся с недовольством местных жителей. Они раскритиковали недостаточную помощь и медленную реакцию правительства Соединенных Штатов.«Если народ не увидит сочувствия к жертвам со стороны лидеров страны, это может иметь серьезные политические последствия», — отмечает автор.Материал вызвал широкий отклик среди читателей NYP.«Последствия пожаров на Гавайях ужасают, вот только Байдена больше всего волнует Украина», — отметил пользователей с ником Been There Done That.«А если бы Гавайи изъявили желание войти в состав Украины, тогда им были бы гарантированы тонны денег и неослабевающее внимание!», — уверена Lili Margin.«Жителям Мауи – по 700 долларов на семью. А жителям Украины – 113 миллиардов. Вполне соразмерно, если учесть, что семья Байдена получает щедрые откаты от коррумпированных украинцев, а от жителей Мауи – ничего. Важно, с какой стороны на это смотреть, ребята», — добавил The Profit Jo Say Ah.