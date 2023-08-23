Полковник Макгрегор: Путин не уничтожил Украину, поскольку видит в украинцах православных христиан

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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российский лидер Владимир Путин до сих пор не уничтожил Украину только потому, что там находятся православные христиане.
«Люди спрашивают, почему Владимир Путин до сих пор этого не сделал. Я вам отвечу: потому что он видит в украинцах православных христиан — таких же, как и его народ. И он не хочет их убивать», — сказал Дуглас в беседе с Youtube-каналом «Wayne Dupree Podcast».
Он добавил, что резерве РФ более трехсот тысяч военнослужащих, тысячи артиллерийских снарядов и ракет. Так, Россия располагает всем необходимым для уничтожения Украины, заключил экс-советник главы Пентагона.
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