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Несмотря на действия Запада, президент России Владимир Путин проводит довольно сдержанную политику касаемо Украины. Об этом в интервью YouTube-каналу Deep Dive сообщил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Он отметил, что Путин является единственным человеком, способным спасти умирающую Украину от уничтожения.
Также полковник добавил, что западные журналисты намеренно скрывают истинную информацию о Путине. По словам Макгрегора, российский президент предпочёл бы провести переговоры для урегулирования конфликта, однако этому могут противиться США вместе со своими союзниками.
Макгрегор спрогнозировал, что придерживание США своей тактики приведёт к тому, что российские военные окажутся на границе с Польшей.
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Также полковник добавил, что западные журналисты намеренно скрывают истинную информацию о Путине. По словам Макгрегора, российский президент предпочёл бы провести переговоры для урегулирования конфликта, однако этому могут противиться США вместе со своими союзниками.
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Анастасия Чинкова