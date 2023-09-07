Полковник Макгрегор: Россия дожидается краха европейской экономики

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Судьба Украины уже предрешена, а Россия выбрала выжидательную тактику в надежде на крах экономики Евросоюза. Такое мнение высказал экс-советник Пентагона, полковник американской армии Дуглас Макгрегор в своём интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Думаю, что ЕС в беде, поэтому полагаю, что российская позиция заключается в том, чтобы подождать еще немного и понаблюдать, как все это рушится», – отметил Макгрегор.По мнению полковника, перед европейцами сейчас стоит проблема как рецессии в экономике, так и приближения зимы, поскольку вопрос нефти и газа остается достаточно серьезным.
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Артем Путинцев