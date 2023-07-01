Полковник Макгрегор считает, что Байден не доживет до конца года

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Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор уверен, что нынешний президент США не доживет до конца нынешнего года
Президент США Джо Байден находится на пределе своих физических возможностей и не доживет до конца 2023 года. Такое предположение сделал бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналистке Натали Брунелл.
По словам Макгрегора, американский лидер давно уже превратился «в картонную фигуру, которую подсовывают бумажки с речью».
Скептически отнесся полковник и к шансам занять кресло в Белом доме вице-президенту Камале Харрис. По его мнению, когда Байдена не станет, в Соединенных Штатах возникнет вакуум власти.
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По словам Макгрегора, американский лидер давно уже превратился «в картонную фигуру, которую подсовывают бумажки с речью».
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Артем Путинцев