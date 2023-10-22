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Полковник Макгрегор считает, что решения Байдена могут привести к Армагеддону

22 октября 2023, 09:02
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Решения президента США Байдена по Ближнему Востоку могут привести к Армагеддону.
Так считает экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он напомнил об обещании президента США задействовать американские самолеты, если «Хезболла» совершит нападение на территорию Израиля со стороны Ливии. Своё мнение эксперт высказал на странице в соцсети X.

По мнению Макгрегора, в случае прямого вмешательства США в ближневосточный конфликт, ситуация станет катастрофической. К слову, в регион конфликта США уже выдвинули авианосцы и укрепили эскадрильи истребителей в регионе.


Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президент США Джо Байден разжигает «пожар третьей мировой войны». Об этом Зюганов сообщил в ходе пленума ЦК КПРФ. Зюганов отметил, что вместо того, чтобы «сесть за стол переговоров», Байден снова хочет начать войну.

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Израиль нанёс удар по аэропортам Дамаска и Алеппо

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#сша
#израиль
#палестина
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Израиль нанёс удар по аэропортам Дамаска и Алеппо
22 октября 2023, 08:27

Фото: istockphoto/Ziquan Ying

Израильская армия нанесла удары по аэропортам сирийских городов Дамаск и Алеппо.
РИА Новости пишет, что в результате ударов аэропорты выведены из строя.

Также минимум 10 человек погибли от  удара израильских ВВС по кафе в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, пишет палестинское агентство WAFA.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявлял, что в планах у израильских военных нарастить интенсивность ударов по сектору Газа. Он настоятельно призывал местных жителей как можно скорее эвакуироваться в южную часть анклава. Хагари подчеркивал, что цель ЦАХАЛ — это сектор Газа. Но добавил, что «мы всегда смотрим на все угрозы, которые есть на Ближнем Востоке».

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#израиль
#палестина
#сектор газа
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RUSI: Украине грозит тяжелая зима из-за ударов РФ по критической инфраструктуре
22 октября 2023, 06:41

Фото: iStock/Liukov

Научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг считает, что этой зимой украинцам придется тяжело из-за продолжающихся почти беспрерывно ударов российской армии по инфраструктуре страны. Об этом он написал в материале, опубликованном на официальном сайте института.
«Украине следует готовиться к тяжелой зиме. <…> Грядущие российские удары по критической национальной инфраструктуре Украины остаются угрозой стратегического масштаба», — отметил Уотлинг.

По его словам, превосходство России над армией Украины очевидно уже сейчас, а в дальнейшем оно будет только нарастать, что чревато для Киева новыми проблемами на поле боя. Эксперт напомнил, что производство российским ВПК ракет дальнего радиуса действия за последнее время выросло вдвое — в то время как страны НАТО, несмотря на непрекращающиеся поставки всё нового и нового оружия на Украину, так и не в состоянии обеспечить Киев боеприпасами в нужном объёме.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил жителей о возможных длительных отключениях электроэнергии предстоящей зимой в результате российских ударов по объектам украинской энергосистемы, и призвал их приобретать автономные генераторы, чтобы иметь некоторый запас электроэнергии на случай блэкаутов.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#украина
#россия
#инфраструктура
#зима
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Пентагон: CША развернут на Ближнем Востоке батарею Patriot и батальон ПРО THAAD
22 октября 2023, 05:43

Фото: iStock/DancingMan

Соединённые Штаты развернут на Ближнем Востоке батарею противоракетной обороны (ПРО) THAAD, а также дополнительные комплексы Patriot. Об этом заявила пресс-служба Пентагона со ссылкой на соответствующее распоряжение американского министра обороны Ллойда Остина.
«Я приказал готовиться к развертыванию дополнительных войск на случай непредвиденных обстоятельств для усиления готовности и возможности быстрого ответа в случае необходимости <...>  Эти шаги укрепят региональные усилия по сдерживанию, повысят защиту сил США в регионе и помогут в обороне Израиля», — ​цитирует пресс-служба Пентагона слова своего шефа.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы США направили корабли USS Mount Whitney и USS Carney в восточную часть Средиземного моря с целью «поддержки операций США» на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В офисе президента США заявили, что корабли были направлены в Восточное Средиземноморье для предостережения Ирана и его союзников от вмешательства в конфликт Израиля и Палестины.

А 17 октября телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник распространил информацию о том, что Вашингтон направит к берегам Израиля 2 тысячи морских пехотинцев из бригады быстрого реагирования.

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#сша
#израиль
#оружие
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На саммите в Каире достигнуто согласие по доставке в Газу гуманитарной помощи
22 октября 2023, 03:34

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Участники «саммита мира» по проблеме Палестины в Каире достигли согласия по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Египта. Он также добавил, что у сторон возникли разногласия по вопросам прекращения огня в секторе Газа и степени осуждения конфликтующих Израиля и Палестины».
Во встрече в Новом Каире участвовали главы государств, министры иностранных дел и дипломаты из нескольких десятков европейских, арабских и африканских стран. При этом представителей Израиля на саммите не было.

«Как и любая другая страна в мире, Израиль имеет право защищать себя и свой народ от террора», — заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в своей речи, добавив, однако, что эта защита должна проводиться строго «в рамках международного права». 

«Послание, которое слышит арабский мир, является громким и ясным. Жизни палестинцев значат меньше, чем жизни израильтян. Наша жизнь имеет меньшее значение, чем жизнь других людей», — сказал король Иордании Абдалла II. 

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил на саммите в Каире, что атака группировки ХАМАС на Израиль не может служить оправданием для действий израильских военных в секторе Газа. 

«Глава ООН сказал, что достойное осуждение нападение ХАМАС на Израиль никогда не сможет оправдать коллективное наказание палестинцев», — сообщает издание The Times of Israel. 

Единственным «реалистичным основанием для подлинного мира и безопасности», по мнению Гутерриша, может стать создание независимого палестинского государства.

Глава палестинской администрации Махмуд Аббас, в свою очередь, заверил всех без исключения участников встречи в том, что палестинцы «не будут изгнаны со своей земли».

Как заявил член российской делегации, замминистра иностранных дел РФ и спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, заморозить палестино-израильский конфликт невозможно, поэтому «необходимо безотлагательно приступить к согласованию стратегии коллективных действий» по его урегулированию. При этом дипломат подчеркнул, что Израиль должен прекратить поселенческое поглощение территорий Палестины.

В итоговой декларации каирского саммита осуждаются и отвергаются атаки на гражданских лиц, насилие против мирных граждан, а также нарушения международного гуманитарного законодательства и прав человека любой из сторон конфликта в секторе Газа.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#саммит
#израиль
#гуманитарная помощь
#палестина
#египет
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RS: Поставка ATACMS Киеву — безответственный шаг со стороны Вашингтона
22 октября 2023, 03:13

Фото: iStock/MikeMareen

Соединённые Штаты совершили крайне безответственный шаг, передав Киеву тактические ракеты ATACMS. Об этом в статье для журнала Responsible Statecraft написал Титус Пичи, член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов.
«Американские ATACM на Украине — это игра с жизнями гражданских в будущем. Решение администрации президента США Джо Байдена поставить Украине ракеты ATACMS с кассетной боевой частью игнорирует многие десятилетия человеческих страданий», — подчеркнул Пичи.

По словам эксперта, применение ATACMS с очень высокой вероятностью повлечёт за собой многие жертвы среди мирного населения, поскольку кассетная боевая часть американских ракет исключает точечное поражение целей, а также не разрывается при столкновении с землей, оставаясь опасной ещё многие и многие годы.

Как объясняли ранее в Международном комитете Красного креста, опасность кассетных боеприпасов состоит в том, что они открываются в воздухе и разбрасывают большое количество разрывных суббоеприпасов или «мелкокалиберных бомб» по обширной территории. В зависимости от модели, количество суббоеприпасов может составлять от нескольких десятков до более чем 600. При этом снаряды зачастую не разрываются, как положено, и могут сдетонировать в момент, когда осколки решатся утилизировать, или когда рядом с ними начнут осуществлять какую-либо деятельность мирные жители.

Напомним, небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Отмечается, что это было сделано специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия.

Военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что ВС РФ нашли способ борьбы с украинскими ракетами ATACMS с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал». ​По словам специалиста, самолеты МиГ-31 с «Кинжалами» на борту будут наносить по пусковым установкам и складам с ракетами ATACMS, обнаруженным разведкой, мгновенные удары.

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#ракета
#сша
#украина
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Депутат Рады Железняк: Украине не хватит выделенных американцами денег
22 октября 2023, 02:57

Фото: iStock/Andrii_Atanov

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что Киеву не хватит примерно $2 млрд средств, которые американский президент Джо Байден запросил у Конгресса США на помощь Украине. Об этом парламентарий написал в личном Telegram-канале.
По словам Железняка, на прямую бюджетную поддержку Украины Вашингтон на ближайший год заложил $11,8 млрд, и этими деньгами надо закрыть 13 месяцев.

«А мы сейчас готовим бюджет 2024 года, где нужно 42,9 миллиарда долларов и 30% из этого — 12,87 миллиарда долларов — должно было идти из США», — написал депутат.

Таким образом, подсчитал Ярослав Железняк, на нужды Киева не хватит примерно двух миллиардов долларов.

Напомним, что 19 октября Джо Байден запросил у Конгресса согласование бюджета, куда входит помощь Украине и Израилю на 61,3 млрд долларов. РИА Новости пишет, что общий объем помощи США с 2001 по 2023 годы для Украины составит примерно 91,7 млрд долларов, а для Израиля — 77,4 млрд долларов. Таким образом Украина станет второй страной в мире по размеру помощи от США после Афганистана.

Ранее американский президент в своём обращении к нации назвал помощь Украине «разумной инвестицией», которая принесёт дивиденды будущим поколениям. Он заявил, что Вашингтон не намерен прекращать оказание помощи Киеву, так как речь идет о вопросе национальной безопасности США.

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#сша
#депутат
#украина
#деньги
#финансирование
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ТАСС: США распространили в Совбезе ООН свой проект резолюции по Ближнему Востоку
22 октября 2023, 02:06

Фото: iStock/Teresa_Otto

США разработали и распространили в Совбезе ООН свой проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. Его могут рассмотреть на следующей неделе, сообщает ТАСС.
В резолюции осуждаются действия палестинского движения ХАМАС, признается право Израиля на самооборону, но нет пункта о необходимости немедленного прекращения огня.

Ранее «Радио 1» писало о том, что пять агентств Организации Объединённых Наций — Программа развития ООН (ПРООН), Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) — в своём совместном заявлении назвали «катастрофической» ситуацию в секторе Газа, и призвали все стороны палестино-израильского конфликта к гуманитарному прекращению огня. 

При этом постоянный наблюдатель Палестины при Организации Рияд Мансур во время заседания СБ ООН заявил, что если бы Совет безопасности ООН принял резолюция России с призывом к немедленному прекращению огня, то огромное количество человеческих жизней были бы спасены.

В Белом доме обеспокоены тем, что операция Израиля может привлечь группировку «Хезболла», которую поддерживает Иран. Это может привести к открытию второго фронта и спровоцировать более широкий конфликт, который втянет США и разрушит усилия президента США Джо Байдена по установлению мира в регионе между Израилем и ключевыми арабскими странами.
После поездки в Израиль Байден рассказал о разговоре с представителями Израиля на тему «альтернатив» наземной операции, так как он опасается жертв среди мирного населения и расширения боевых действий.

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#сша
#оон
#израиль
#хамас
#палестина
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WAFA: Минимум 10 человек погибли при ударе израильских ВВС по кафе в Хан-Юнисе
22 октября 2023, 01:48

Фото: iStock/e-crow

По меньшей мере 10 человек погибли в результате удара израильских ВВС по кафе в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Об этом сообщает палестинское агентство WAFA.
Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что израильские военные планируют нарастить интенсивность ударов по сектору Газа и вновь настоятельно призывают местных жителей как можно скорее эвакуироваться в южную часть анклава.

Хагари подчеркнул, что цель ЦАХАЛ — это сектор Газа. Он также добавил, что «мы всегда смотрим на все угрозы, которые есть на Ближнем Востоке».

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#палестина
#гибель
#война
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Экс-канцлер ФРГ Шрёдер призвал главу МИД сдерживать эмоции по поводу Путина
22 октября 2023, 00:42

Фото: iStock/macky_ch

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок должна держать при себе свои эмоции в случаях, когда дело касается российского президента Владимира Путина. Об этом в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung заявил экс-канцлер ФРГ и личный друг Путина Герхард Шрёдер.
«Россия остается Россией. Независимо от того, кто и как ею управляет. Германия заинтересована в том, чтобы поддерживать экономические и политические отношения с Россией, даже если это трудно. У нас так со многими государствами: с Китаем, с Турцией. Если политика сводится к эмоциональному, как это делают «зеленые» и Анналена Бербок, то это неправильно», — так ответил Шрёдер на вопрос журналиста.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что будущее Украины находится в Евросоюзе, который скоро будет простираться от Луганска до Лиссабона. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что «или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов».

Напомним, в феврале 2023 года Бербок, выступая на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности, заявила, что Москва может осчастливить весь мир, развернувшись на 360 градусов.

Ранее Бербок назвала главу КНР Си Цзиньпина диктатором. Кроме того, она заявила, что Россия не должна одержать победу в вооруженном конфликте на Украине, так как это станет знаком для таких диктаторов, как Си Цзиньпин. Представители Китая отреагировали на слова Бербок и заявили, что они являются абсурдом и провокацией.

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#мид
#германия
#россия
#владимир путин
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