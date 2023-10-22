Полковник Макгрегор считает, что решения Байдена могут привести к Армагеддону

Фото: сайт Кремля
Решения президента США Байдена по Ближнему Востоку могут привести к Армагеддону.
Так считает экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он напомнил об обещании президента США задействовать американские самолеты, если «Хезболла» совершит нападение на территорию Израиля со стороны Ливии. Своё мнение эксперт высказал на странице в соцсети X.
По мнению Макгрегора, в случае прямого вмешательства США в ближневосточный конфликт, ситуация станет катастрофической. К слову, в регион конфликта США уже выдвинули авианосцы и укрепили эскадрильи истребителей в регионе.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президент США Джо Байден разжигает «пожар третьей мировой войны». Об этом Зюганов сообщил в ходе пленума ЦК КПРФ. Зюганов отметил, что вместо того, чтобы «сесть за стол переговоров», Байден снова хочет начать войну.
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По мнению Макгрегора, в случае прямого вмешательства США в ближневосточный конфликт, ситуация станет катастрофической. К слову, в регион конфликта США уже выдвинули авианосцы и укрепили эскадрильи истребителей в регионе.
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Мария Фирсова