Фото: istockphoto/lucky-photographer
Глава Пентагона Ллойд Дж. Остин заявил, что российская армия ослаблена. Бывший советник главы американского военного ведомства полковник Дуглас Макгрегор считает, что эти слова свидетельствуют о проблемах в Вооруженных силах самих США.
Во время своего выступления на слушаниях в Сенате США в конце октября глава Пентагона заявил, что поддержка Вашингтоном Украины и Израиля определит степень глобальной безопасности в будущем. Макгрегор же уверен, что мнение о безграничности ресурсов США является опасным заблуждением, так как в реальности дело обстоит наоборот.
Читайте также:
Пентагон открыл несколько сотен биолабораторий по всему миру, сообщили в Госдуме
В Минобороны заявили о подготовке США к наступательной биологической программе
Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине
Александр Бойцов