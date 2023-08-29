Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что эскалация украинского конфликта является неудачной попыткой США уничтожить Россию. Об этом он сказал в эфире Youtube-канала Redacted.
По словам Макгрегора, США «были в восхищении», когда ВС РФ вошли на Украину, потому что ошибочно считали, что это шанс уничтожить Россию.
Американский военный добавил, что Запад просчитался, надеясь на поражении Российской Федерации.
Макгрегор напомнило, что украинские партнёры вынудили президента Зеленского отказаться от мирных переговоров, после чего российская сторона перешла в масштабную оборону, а ВСУ потерпели огромные потери.
Читайте также:
Макгрегор: Зеленский быстро покинет Украину после разгрома ВСУ
Американский эксперт предупредил, что США могут ввести свои войска на территорию Украины
Замсекретаря Совбеза РФ Шевцов: Запад давно хочет сделать из Белоруссии «вторую Украину»
Американский военный добавил, что Запад просчитался, надеясь на поражении Российской Федерации.
Читайте также:
Макгрегор: Зеленский быстро покинет Украину после разгрома ВСУ
Американский эксперт предупредил, что США могут ввести свои войска на территорию Украины
Замсекретаря Совбеза РФ Шевцов: Запад давно хочет сделать из Белоруссии «вторую Украину»
Диана Аванесян