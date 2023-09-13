Полковник Макгрегор: учения НАТО в Черном море грозят войной с Россией

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Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор во время разговора с YouTube-каналом Judging Freedom высказал мнение, что учения НАТО в Черном море опасны потенциальной войной с Россией.
Полковник армии США в отставке сравнил Черное море для России по важности с Карибским морем для Соединенных Штатов.
«Если мы попытаемся направить военные корабли в Черное море, за ними будут очень пристально следить, и, если они подойдут слишком близко к чему-либо, что жизненно важно для русских, те будут действовать», — высказался эксперт.
Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что украинские солдаты предпочитают плен убийственному штурму. Бойцы ВСУ не желают исполнять приказы командиров, гарантирующих их смерть.
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