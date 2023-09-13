Полковник Макгрегор: учения НАТО в Черном море грозят войной с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча лидеров РФ и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына при участии делегаций завершились. Сейчас они приступили к переговорам с глазу на глаз, передает РИА Новости.