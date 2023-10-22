Полковник Макгрегор утверждает, что вооруженные силы США истощены

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Американская армия истощена, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х.
«Вооруженных сил США, существовавших в 1991 году, больше нет. У нас слабый кадровый резерв. Армия не может набрать людей», —сообщил Дуглас Макгрегор.По его словам, США не могут позволить себе участие и в одном конфликте: настолько страна истощила себя бессмысленными оккупационными войнами.
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