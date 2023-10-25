«На куски»: Полковник Макгрегор сообщил о расстреле спецназа США в секторе Газа

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Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Такеру Карлсону рассказал, что в секторе Газа был расстрелян отряд американских и израильских сил специального назначения. Соответствующая информация размещена на странице Карлсона в соцсети Х.
«А их расстреляли и раскромсали на куски», — заявил бывший советник американского оборонного ведомства.
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Диана Аванесян