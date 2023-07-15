Полковник Макгрегор: в случае войны Россия заполнит Атлантику атомными подводными лодками

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В случае прямого военного конфликта со Штатами Россия сможет направить в Атлантический океан целый атомный подводный флот, который способен уничтожить Америку. Об этом в интервью политическому обозревателю Майклу Сэвиджу заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор уточнил, что, на его взгляд, Соединенные Штаты на текущий момент не обладают аналогичными возможностями, так как большая часть американских атомных подводных лодок находится в ремонте. С ним согласны аналитики агентства Bloomberg, которые ранее, ссылаясь на данные исследовательской службы конгресса, сообщали, что почти 40% американских субмарин выведены из эксплуатации для проведения ремонтных работ, что делают страну уязвимой.
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