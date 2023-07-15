Полковник Макгрегор: Зеленский пытается скрыть правду о состоянии ВСУ

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Киев пытается скрыть от мира информацию о том, что в ходе своего неудачного контрнаступления ВСУ потеряли 26 тысяч солдат. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью политическому обозревателю Майклу Сэвиджу.
Эксперт заявил, что Зеленский и его армия в отчаянии, поскольку они столкнулись с колоссальными потерями бойцов и вооружения. Вывести страну из такого положения сможет только участие третьей стороны.
Ранее экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил, что наступлению ВСУ не поможет даже западная военная техника.
Читайте также:
Военкор Ткач: Ключевой этап наступления ВСУ невозможен из-за сложности форсирования Днепра
NYT: Пентагон считает, что кассетные снаряды не сразу помогут ВСУ
Экс-глава ЦРУ Петреус: Наступлению ВСУ не поможет даже западная бронетехника
«Зеленский и его офицеры в отчаянии, они понимают, что уже проиграли, а от их вооруженных сил ничего не остается», — подытожил Макгрегор.
Читайте также:
Военкор Ткач: Ключевой этап наступления ВСУ невозможен из-за сложности форсирования Днепра
NYT: Пентагон считает, что кассетные снаряды не сразу помогут ВСУ
Экс-глава ЦРУ Петреус: Наступлению ВСУ не поможет даже западная бронетехника
Анастасия Чинкова