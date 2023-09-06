Полковник раскрыл возможное будущее Суровикина

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
С сайта Минобороны РФ пропали все упоминания об экс-командующем объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергее Суровикине. До этого он был освобожден от должности главкома Воздушно-космическими силами России.
Военный эксперт, полковник, главный редактор информационного агентства Anna News Анатолий Матвейчук рассказал «Радио 1», что в отношении генерала могли провести расследование после мятежа Пригожина. А сейчас руководство думает о его дальнейшей судьбе.
На вопрос, мог ли быть Суровикин замешан в мятеже Пригожина, военный эксперт отметил, что он, вероятно, чист. Полковник отметил, что Суровикина могут оставить в оборонном ведомстве, однако есть и другие версии.
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«Так как он был близким другом Пригожина, я полагаю, что после марша на Москву, в отношении Суровикина были проведены следственные действия, пытались выяснить, по всей видимости, виноват он в этом или нет, участвовал или нет. И сейчас он отдыхает и ждёт нового назначения», — сказал Матвейчук.
«Я слышал, что он должен был уехать в Ливию советником маршала Халифы Хафтара, но официально никаких данных по нему нет. Наверное, он находится под надзором и каких-то решений по нему не принято», — сказал военный эксперт.Читайте также:
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Екатерина Шмакова