Полковник США Дуглас Макгрегор: Байдена пытаются уговорить напасть на Иран

Бывший советник главы Пентагона полковник американской армии Дуглас Макгрегор утверждает, что сенатор Линдси Грэм и его экс-коллега Джозеф Либерман подталкивают президента США Джо Байдена к нападению на Иран. Такое заявление на YouTube-канале Judging Freedom.

«Эти люди думают, что нынешней администрацией <...> можно легко манипулировать. На самом деле им даже подталкивать не нужно, поскольку у них есть много сторонников внутри кабинета Байдена», — сказал эксперт.













В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон так и не смог найти доказательств участия Ирана в конфликте Израиля и Палестины.



Тем не менее, США предупредили Иран о возможном применении силы при необходимости в новом ближневосточном конфликте. Вашингтон сообщил Тегерану о серьезности своих намерений по неофициальным каналам через третьи страны.





