Полковник Цыганок: арабы будут воевать с Израилем ещё 30 лет

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Израиль готов отказаться от проведения наземной операции в секторе Газе, если ХАМАС отпустит всех заложников и безоговорочно сдастся.
Военный эксперт, кандидат военных наук, полковник Анатолий Цыганок уверен, что такой вариант Израилю предложила Америка, которая не хочет нового военного конфликта. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
Военный эксперт подчеркнул, что ХАМАС может согласиться на условия Израиля, но война на этом не закончится.
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«Израиль находятся в окружении мусульман, и если начнётся операция в секторе Газа, вполне возможно, что часть мусульманских сил вступит в войну. Никому не нужны новые боевые действия, в том числе и Америке», — сказал Анатолий Цыганок.
«Я допускаю, что ХАМАС пойдёт на обмен. Я думаю, что потихоньку ситуация будет меняться, сейчас часть пленных обменяют. К тому же действия Израиля сравнили с действиями Гитлера, а боевые действия в Газе — с блокадой Ленинграда, поэтому Израиль не хочет выступать против всех мусульманских стран. Но то, что 20-30 лет арабы постоянно будут воевать с Израилем, — это безусловно», — заключил он.Читайте также:
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Екатерина Шмакова