Полковник в отставке Баранец сравнил Россию с «голой девкой» в вопросе кибербезопасности

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Глава Минцифры Максут Шадаев поддержал идею создания кибервойск. По его словам, это может быть один из вариантов контрактной службы. Однако военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» заявил, что при Минобороны уже есть кибервойска и призвал защищать государство в целом.
«В России вообще за пределами минобороны нихрена нет этих кибервойск, потому Россия по кибербезопасности как голая девка. Открываешь мобильник, с тобой из Киева идёт мат, из Америки тебя посылают нахрен, из Норвегии, Франции. Мне всё время мозги промывает враг, а я не могу никак от этого отсоединиться. В России должны быть государственные кибервойска, и не только в пределах минобороны. Так что идея правильная, но очень запоздалая. Нас Украина обошла так, что мы её даже в бинокль не видим», — сказал Виктор Баранец.Эксперт добавил, что в вопросе кибербезопасности Россия отстала от всего мира лет на 20, однако ещё не поздно всё изменить.
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