Полковник в отставке Литовкин: США ставят под угрозу существование жизни на Земле

Истребители США по приказу президента Джо Байдена нанесли удары по объектам в Сирии. По данным Пентагона, их использовал Корпус стражей исламской революции Ирана и связанные с ним группировки. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал «Радио 1», что конфликт не перетечёт в большую войну между США и Ираном, но может стать стимулом к началу третьей мировой войны.