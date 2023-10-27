Полковник в отставке Литовкин: США ставят под угрозу существование жизни на Земле

Фото: IStock/Valentina Shilkina
Истребители США по приказу президента Джо Байдена нанесли удары по объектам в Сирии. По данным Пентагона, их использовал Корпус стражей исламской революции Ирана и связанные с ним группировки. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал «Радио 1», что конфликт не перетечёт в большую войну между США и Ираном, но может стать стимулом к началу третьей мировой войны.
Как рассказал военный эксперт, ни Ирану, ни США невыгодна большая война, поскольку у каждого государства есть уязвимые точки.
Собеседник подчеркнул, что количество вооружённых конфликтов всегда было много. Но сегодня есть риск начала третьей мировой войны. По словам эксперта, это также связано с проводимой США агрессивной политикой.
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«Соединённым штатам не нужна война с Ираном, потому что победить Иран они вряд ли сумеют, а если развяжется большая война, то Иран нанесёт ракетные удары по Израилю, заблокирует Персидский пролив, лишит США доступа к нефти. С другой стороны, Ирану тоже не нужна война, потому что США могут нанести удары по ядерным объектам, где они ведут разработки», — отметил Литовкин.
«Вооружённых конфликтов всегда много, но это все по причине того, что США ведут агрессивную политику по отношению к тем странам, которые не хотят подчиняться их диктату, гегемонии. Соединённые штаты взяли на себя миссионерскую обязанность всех учить уму разуму. Они хотят быть хозяевами Земли, что им не по уму и не по силе. Такое агрессивное поведение США может привести к третьей мировой войне, а она обязательно будет ракетно-ядерной, и это ставит под удар существовании жизни на Земле», — заключил Виктор Литовкин.Читайте также:
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Екатерина Шмакова