Полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО могут быть продлены на год

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Euractiv: Генсеку НАТО Столтенбергу продлят полномочия ещё на год 28 июня
Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу могут продлить полномочия еще на год. Об этом пишет издание Euractiv, ссылаясь на информированные источники.
Сообщается, что его мандат может быть продлен 28 июня. Дипломатические источники пояснили, что причиной такого решения стала сложная ситуация на Украине и отсутствие общего мнения членов НАТО по вопросам кандидатуры преемника генсека альянса.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Зеленский заявил об основаниях для приглашения Украины в НАТО.
Сообщается, что его мандат может быть продлен 28 июня. Дипломатические источники пояснили, что причиной такого решения стала сложная ситуация на Украине и отсутствие общего мнения членов НАТО по вопросам кандидатуры преемника генсека альянса.
Анастасия Крестьянова