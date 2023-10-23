Половина россиян стала зарабатывать больше

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В 2023 году половина российских работников увеличила свои доходы, 36% заявили о стабильном доходе, а 14% отметили его снижение, следует из исследования Get experts о мотивационных программах в компаниях, пишет «Лента.ру».
Основные компоненты социальных пакетов, которые работники считают наиболее значимыми, включают медицинскую страховку (63%) и оплату больничных листов до уровня оклада или среднего заработка (46%). В то время как 36% респондентов отметили детские новогодние подарки и билеты на елки как менее важные опции в соцпакетах.
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