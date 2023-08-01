Половина сенаторов покинет Совфед после выборов

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что по результатам выборов в сентябре, состав сенаторов обновится примерно на 40%. Об этом она сообщила российскому президенту Владимиру Путину во время переговоров.
Спикер Совфеда сообщила Владимиру Путину, что в единый день голосования будут избираться 20 губернаторов и 26 законодательных собраний. В свою очередь, российский лидер поблагодарил членов Совета Федерации за работу и отметил принятие своевременных решений, когда этого требовала ситуация.
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