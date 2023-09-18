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Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС до решения вопроса с зерном

18 сентября 2023, 13:09
Фото: istockphoto/Iryna Mylinska

Фото: istockphoto/Iryna Mylinska

Украина в настоящее время представляет угрозу для сельского хозяйства всей Европы. Если риск попадания украинского зерна на польский рынок сохранится, Варшава будет блокировать вступление страны в Евросоюз.
Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус. В интервью изданию Do Rzezy он заявил, что не видит ничего странного в том, что Украина заботится о своих интересах. Так же и для польских властей свои интересы и интересы польских фермеров стоят на первом месте, отметил министр. Он также напомнил, что когда Польшу принимали в ЕС, ей были навязаны достаточно жесткие условия, поэтому и для Киева со стороны Варшавы никаких поблажек не будет.

По словам Телуса, блокирование Польшей поступления на внутренний рынок украинского зерна — необходимая мера и одна из ступеней выстраивания последующего вступления Украины в Евросоюз. Эмбарго на поставку украинского зерна, введенного по просьбе Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии, действовало до 15 сентября. Польша, не дожидаясь решения Еврокомиссии, запретила его ввоз на территорию страны.


Украину такой сценарий, понятно, не устраивает. Киев готовит иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против стран ЕС из-за продления ими зернового эмбарго вопреки решению Еврокомиссии.

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#ес
#евросоюз
#киев
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Вдова Пригожина сменила фамилию
18 сентября 2023, 14:05

Фото: iStock/JessAerons

Вдова основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Любовь Валентиновна сменила фамилию. Теперь в базах данных она значится под фамилией Кряжева. Об этом сообщает «Московский комсомолец»
В субботу, 9 сентября, нотариус Андрей Акуленко открыл дело о наследстве Евгения Пригожина. В реестре Федеральной нотариальной системы обозначены инициалы бизнесмена, а в графе «дата смерти» указано 23 августа. В этот день самолет Пригожина Embraer Legacy разбился в Тверской области. На борту находился основатель ЧВК «Вагнер» и его ближайшие сторонники. Предполагается, что все активы предпринимателя достанутся его жене и детям, но официальной информации по этому поводу пока нет.

При этом израильская газета The Jerusalem Post посмертно внесла основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в список самых влиятельных евреев года, при этом президент Украины Владимир Зеленский был из этого списка исключён.

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#самолет
#вагнер
#активы
#чвк
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Воробьёв поздравил Собянина со вступлением в должность мэра Москвы
18 сентября 2023, 13:28

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил Сергея Собянина со вступлением в должность мэра столицы. Он обратил внимание на тесную связь Москвы и Подмосковья.
«Технологии, темпы достижения, огромное количество проектов, которые разрабатывает Москва, являются и современными, и технологичными. Мы соседи, и мы делаем всё, чтобы их технологии, удобные для человека, реализовывались – будь то госуслуги, образование, система здравоохранения, экологические проекты. Вся команда Москвы работает на Подмосковье и наоборот. Для нас такое партнёрство очень важно», – сказал глава региона. 
Он напомнил, что Сергей Собянин помогает большому количеству регионов. Если кто-то испытывает какие-то сложности, мэр доступен и для своих жителей, и для тех, кто может перенять передовые навыки Москвы. 
«Москва развивается, мы этому очень рады и горды. Президент сказал, что это один и лучших, если не лучший город мира. И это действительно так – здесь и чистота, и удобство, и безопасность, и транспортное обслуживание, дороги, развязки, очень смелые и масштабны решения по реновации. У нас пока нет такого масштаба, но он очень нужен. Хочу поздравить мэра, пожелать ему успехов, новых достижений. Ну а мы будем всегда тянуться к лидеру», – заключил губернатор. 
В понедельник Сергей Собянин вступил в должность мэра Москвы. Его лично поздравил президент России Владимир Путин

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#россия
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В Китае ответили на заявление Бербок о «диктаторе» Си Цзиньпине
МИД КНР назвал провокацией заявление Бербок о Си Цзиньпине
18 сентября 2023, 13:23

Фото: istock/Sky_Blue

Высказывание главы МИД ФРГ Анналены Бербок о председателе КНР Си Цзиньпине являются абсолютным абсурдом и откровенной провокацией. Соответствующее заявление размещено на сайте МИД КНР.
Прежде, глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок назвала председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Она также заявила, что в вооруженном конфликте на Украине, Россия не должна победить, так как это станет знаком для таких диктаторов, как Си Цзиньпин.  

В китайском МИД высказывание немецкого дипломата прокомментировали и заявили, что такие заявления расцениваются как политическая провокация. В связи с чем, КНР выражает протест Берлину.   

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#россия
#мид
#украина
#германия
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Служба госбезопасности Грузии заявила, что в стране готовится «евромайдан»
18 сентября 2023, 12:53

Фото: istock / dvulikaia

Служба государственной безопасности Грузии на своем официальном сайте заявила, что группа лиц планирует утроить беспорядки для свержения власти насильственным путем.
Авторами плана ведомство назвало бывшего заместителя главы МВД Георгия Лорткипанидзе, который работал во время президентства Михаила Саакашвили, командира «Грузинского легиона» на Украине Мамуку Мамулашвили и бывшего телохранителя Саакашвили Михаила Батурина. СГБ утверждает, что преступная группа рассматривает сценарий, схожий с Евромайдом на Украине.

Сообщается, что началом деструктивных процессов станет период октября-декабря, так как тогда будет обнародован промежуточный отчет Еврокомиссии и окончательный отчет Евросоюза по вопросу получения Грузией статуса кандидата для вступления в ЕС.

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Песков уличил Шольца в непонимании ситуации на Украине

Кабмин Украины уволил шестерых заместителей министра обороны и госсекретаря

Путин: Москва ощутимо опережает по уровню жизни многие мировые столицы

#сценарий
#служба
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Песков уличил Шольца в непонимании ситуации на Украине
Песков: условия Шольца по Украине говорят о непонимании ФРГ положения дел
18 сентября 2023, 12:47

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что размышления канцлера Германии Олафа Шольца об условиях для переговоров между Россией и Украиной свидетельствует о том, что он не владеет реальной обстановкой дел в зоне проведения СВО.
Прежде, канцлер Германии Олаф Шольц поделился размышлениями о том, как может завершиться конфликт на территории Украины. По его мнению, переговоры между сторонами могут начаться, когда Россия выведет войска с территории Украины.  

На вопрос журналистов о том, как Кремль относится к подобным заявлениям, Песков ответил, что германская сторона не имеет представление о реальном положении дел на линии соприкосновения.   

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#песков
#шольц
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#олаф шольц
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Путин лично поздравил Собянина со вступлением в должность мэра Москвы
18 сентября 2023, 12:35

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин лично поздравил Сергея Собянина со вступлением в должность мэра Москвы.
Глава государства сообщил, что за мэра столицы Сергея Собянина отдали голоса более 75% избирателей, что говорит о широкой поддержке его деятельности со стороны жителей столицы.  

Владимир Путин отметил высокий уровень доверия, оказываемого столичному мэру, и сообщил, что власти страны продолжат развитие транспортной инфраструктуры всех российских регионов на остове опыта Москвы. Глава государства также отметил комфортную среду в Москве и ее стремительное прогрессирование.    

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Медведев посетил полигон подготовки контрактников в ДНР вблизи линии фронта

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#сша
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#полигон
#страны
#развитие
#днр
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Кабмин Украины уволил шестерых заместителей министра обороны и госсекретаря
18 сентября 2023, 12:30

Фото: istock / Doucefleur

Правительство Украины уволило шестерых заместителей министра обороны и госсекретаря ведомства. Об этом заявил представитель правительства Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем телеграм-канале.

Среди уволенных Анна Маляр, солгавшая о взятии села  Андреевки армией Украины.   Глава ДНР Денис Пушилин назвал слова Маляр вбросом и рассказал, что в районе Андреевки и Клещеевки все еще идут боевые действия. Позже Маляр объяснила свое заявление коммуникационными помехами.

Среди уволенных оказались государственный секретарь министерства Константин Ващенко,  и замминистры Виталий Дейнега, Ростислав Замлинский, Владимир Гаврилов, Денис Шарапов и Андрей Шевченко.

Причины для увольнений неизвестны, свою должность сохранил только первый замминистра обороны Александр Павлюк.

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#украина
#увольнение
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Путин: Москва ощутимо опережает по уровню жизни многие мировые столицы
18 сентября 2023, 12:25

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин, выступая на церемонии инаугурации мэра Москвы, поздравил Сергея Собянина со вступлением в должность и отметил, что в российской столице настойчиво и последовательно создается прогрессивная и комфортная среда.
Российский лидер также добавил, что по уровню жизни Москва ощутимо опережает многие мировые столицы. Он подчеркнул, что предстоящие пять лет станут периодом активного продвижения реновации в городе, что даст новый уровень качества жизни жителям столицы.

Владимир Путин также отметил развитие и прорывную модернизацию транспортной инфраструктуры столицы. Удобство, доступность и скорость общественного транспорта по достоинству оценили все жители столичного региона. Российский президент подчеркнул, что высокий показатель Сергея Собянина на выборах мэра показывает широкую поддержку среди москвичей и то, что они довольны тем, как он работает на посту главы городской администрации.

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Медведев посетил полигон для подготовки контрактников в ДНР
18 сентября 2023, 12:23

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил полигон в ДНР, где военнослужащие по контракту проходят боевую подготовку. Об этом сообщил его помощник Олег Осипов.
В ходе своего визита на полигон, Дмитрий Медведев оценил условия подготовки военнослужащих и пообщался с бойцами, заключившими контракт на прохождение службы с российским оборонным ведомством. Кроме того, зампредседателя Совбеза РФ присвоил награды бойцам за выдающиеся заслуги в ходе выполнения воинского долга. 

Полигон для подготовки контрактников расположен вблизи линии соприкосновения. ​Бойцы проходят боевое слаживание в условиях, приближенных к реальной обстановке на линии фронта. 

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