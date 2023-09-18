Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС до решения вопроса с зерном

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Украина в настоящее время представляет угрозу для сельского хозяйства всей Европы. Если риск попадания украинского зерна на польский рынок сохранится, Варшава будет блокировать вступление страны в Евросоюз.
Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус. В интервью изданию Do Rzezy он заявил, что не видит ничего странного в том, что Украина заботится о своих интересах. Так же и для польских властей свои интересы и интересы польских фермеров стоят на первом месте, отметил министр. Он также напомнил, что когда Польшу принимали в ЕС, ей были навязаны достаточно жесткие условия, поэтому и для Киева со стороны Варшавы никаких поблажек не будет.
По словам Телуса, блокирование Польшей поступления на внутренний рынок украинского зерна — необходимая мера и одна из ступеней выстраивания последующего вступления Украины в Евросоюз. Эмбарго на поставку украинского зерна, введенного по просьбе Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии, действовало до 15 сентября. Польша, не дожидаясь решения Еврокомиссии, запретила его ввоз на территорию страны.
Украину такой сценарий, понятно, не устраивает. Киев готовит иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против стран ЕС из-за продления ими зернового эмбарго вопреки решению Еврокомиссии.
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По словам Телуса, блокирование Польшей поступления на внутренний рынок украинского зерна — необходимая мера и одна из ступеней выстраивания последующего вступления Украины в Евросоюз. Эмбарго на поставку украинского зерна, введенного по просьбе Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии, действовало до 15 сентября. Польша, не дожидаясь решения Еврокомиссии, запретила его ввоз на территорию страны.
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Александр Бойцов