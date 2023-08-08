Польша дополнительно направит тысячу солдат на границу с Белоруссией

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Минобороны Польши готовится перебросить на границу с Белоруссией еще тысячу военнослужащих. В настоящее время около польско-белорусской границы размещено две тысячи польских солдат.
Министерство обороны Белоруссии в свою очередь заявили, что обвинения в нарушении границы белорусскими вертолетами являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством исключительно с цель оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы.
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Александр Бойцов