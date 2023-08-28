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Польша и Латвия потребовали от Белоруссии избавиться от ЧВК «Вагнер»

МВД Польши и стран Балтии потребовали от Белоруссии выдворить ЧВК «Вагнер» из страны
28 августа 2023, 15:13

Фото: iStock/Velishchuk

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что руководители ведомств Польши, Литвы, Латвии и Эстонии требуют от Минска, чтобы ЧВК «Вагнер» немедленно покинула территорию Белоруссии.

Также, после встречи с главами МВД указанных стран, Каминьский потребовал от белорусских властей убрать мигрантов из приграничных зон.

Прежде сообщалось, что президент Беларуссии рассказал, останется ли ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. По его ловам, бойцы продолжать жить и работать на территории республики в том составе и в той численности, которые будут необходимы для подразделений и страны.

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#мвд
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#лукашенко
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Политолог Васильев: Если республиканцы найдут компромат, Байдена могут снять с выборов
29 августа 2023, 05:11

Фото: сайт Кремля

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев заявил, что демократы могут подтолкнуть действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена отказаться от участия в выборах в 2024 году, если республиканцам удастся найти на него необходимый компромат для начала импичмента. Об этом пишет РИА Новости.
«Есть два момента: одно дело — начать процесс импичмента, другое — довести его до заключительной стадии, смысл которой состоит в том, что соответствующая документация будет вынесена уже за пределы палаты представителей и направлена в сенат США», — цитирует агентство слова собеседника.

По мнению Васильева, парламентарии близки к обнаружению такого компромата на американского лидера, а процесс сбора информации уже запущен.

Он добавил, что даже однопартийцы Байдена стремятся его сменить. Соратники президента могут начать процедуру импичмента, если убедятся, что у республиканцев в распоряжении имеется нужный компромат, заключил эксперт.

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#сша
#дело
#эксперт
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Fatto Quotidiano: Мир недостижим, пока президент Зеленский руководит Украиной
29 августа 2023, 05:08

Фото: официальный сайт Кремля

Мирное урегулирование украинского конфликта невозможно, пока страной руководит Владимир Зеленский, заявил обозреватель итальянского издания Fatto Quotidiano Анджело д''''''''Орси. По его словам, именно шестой президент Украины является главным препятствием на пути к миру.
«Я не верю, что взаимопонимания можно будет достичь, пока Зеленский остается у власти. Я даже опасаюсь, что боевые действия могут продлиться очень долго», — отметил журналист.

Он добавил, что целый ряд политиков делают ставку на то, что в Киеве скоро произойдут «резкие перемены», в результате которых Зеленский будет отстранен от власти. От «героического борца» останутся одни лишь воспоминания, подытожил д'Орси.

Ранее бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин.заявил в своём блоге на YouTube, что Владимиру Зеленскому стоит предъявить обвинение в госизмене, так как его политика приводит к массовой гибели украинцев. ​

По его мнению, украинский лидер не способен адекватно оценивать ситуацию и менять свою позицию в конфликте с Россией. В результате подобных действий Зеленского ВСУ несут огромные потери, при этом положение самой Украины продолжает ухудшаться.

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#украина
#владимир зеленский
#италия
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Генконсул России в Казахстане лишился своей должности
Orda.kz: МИД Казахстана сообщил об уходе генконсула РФ Боброва со своей должности после слов о русском языке
29 августа 2023, 03:20

Фото: iStock/Oleksandr_Filon

Генеральный консул России в Казахстане Евгений Бобров лишился должности после своего заявления о негативной ситуации с русским языком в республике и притеснении русскоязычных граждан страны. Об этом 29 августа пишет казахстанское издание Orda.kz.
«Данный сотрудник уже не в Казахстане. Он уже здесь не работает. Он закончил свою дипмиссию», — так прокомментировал эту ситуацию официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров. 

23 августа Бобров, который был российским представителем в Астане с осени 2018 года, заявил о «спаде в уровне использования и изучения русского языка» в Казахстане. По его мнению, это произошло из-за сокращения русского населения до 15,2%, а также потому, что министерство образования республики проводит курс «на изменение госпрограммы обучения с опорой на казахский язык».

Айбек Смадияров отверг эти претензии и привел данные Минпросвещения, согласно которым из 7711 государственных школ 3957 ведут обучение только на казахском, 1203 — на русском и 2551 — на обоих языках.

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#казахстан
#россия
#русский язык
#дипломат
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ТАСС: В Германии заявили, что за диверсиями на «Северных потоках» стоят США
29 августа 2023, 02:01

Фото: iStock/Dragan_Mihajlovic

Правительство Германии замалчивает тот факт, что за взрывами на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стоят Соединённые Штаты. Об этом 29 августа пишет ТАСС со ссылкой на депутата Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффена Котре.
Член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что следы взрыва на «Северных потоках» ведут на Украину.

«Я не могу себе представить, чтобы западные спецслужбы не знали, как произошла атака на "Северный поток". За этим стоят союзники, вероятно США», — сказал Котре.

Он подчеркнул, что правительство ФРГ не хочет информировать общественность о ходе расследования, поскольку для него «очень кстати, что российский газ больше не может поставляться, по крайней мере в предусмотренных объемах», а потребители должны пользоваться дорогим сжиженным природным газом (СПГ) из США.

В ходе сбора информации о подрыве потоков, обозреватели издания Der Spiegel и телеканала ZDF обратились к источникам, которые были знакомы с деталями расследования преступления. По словам собеседников изданий, вины России в подрыве газопроводов нет, а все следы указывают на то, что диверсию совершила Украина.

Ранее посол РФ заявил об отказе Дании сотрудничать в расследовании по Северным потокам. Официальный Копенгаген не заинтересован в организации независимого международного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток».

Специалисты продолжают расследовать подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». В образцах, взятых с яхты, которая, предположительно, являлась средством передвижения исполнителей диверсии, нашли следы взрывчатого вещества.

Напомним, что в конце сентября 2022 года российские экспортные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток —2», проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования данной диверсии, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. Рассматриваются версии о причастности США или Польши, а экс-госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер считает, что за подрывом стоит официальный Киев.


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#сша
#украина
#германия
#северный поток
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«Совсем спятил»: На Западе пришли в шок от наглого требования Зеленского
«Совсем спятил»: Читателей EXXpress возмутило наглое требование Зеленского
29 августа 2023, 01:50

Читатели австрийского издания EXXpress осудили заявление президента Зеленского о необходимости получить пять миллиардов евро от Запада для проведения выборов на Украине.
«Этот карлик совсем спятил, надеюсь, Евросоюз ничего платить не будет», — написал комментатор с ником Peter.

«С каких это пор президент может решать, будут выборы или нет? Он все еще президент или уже диктатор?», — задался вопросом Ben.

«Какое же трепло этот клоун», — возмутился piffge.

«Уверен, ЕС отправит ему деньги, хотя результаты выборов уже сейчас известны: 125% за Зеленского», — подчеркнул RichtigerWiener.

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#выборы
#деньги
#президент
#ес
#евросоюз
#украина
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Госдеп США призвал Россию соблюдать Венскую конвенцию во время допроса американских дипломатов
29 августа 2023, 01:39

Фото: iStock/Kiyoshi_Tanno

Госдепартамент США ждёт от России соблюдения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года при допросе американских дипломатов, сообщает РИА Новости. Это связано с делом экс-сотрудника генконсульства США Роберта Шонова, которого задержали за шпионаж сотрудники Федеральной службы безопасности РФ.
«Россия в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях обязана относиться к дипломатам с должным уважением и принимать все необходимые меры для предотвращения любых посягательств на их личность, свободу или достоинство», — отметили в Госдепартаменте.

Что касается «дела Шонова», то американские дипломаты подчеркнули, что он, будучи гражданином России, работал в компании, с которой в полном соответствии с законодательством РФ был заключен контракт на оказание услуг посольству США в Москве. Поэтому обвинения в его адрес являются беспочвенными.

Ранее стало известно, что ФСБ РФ предъявила обвинение по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством) бывшему сотруднику генерального консульства США во Владивостоке гражданину России Роберту Шонову в сборе данных для США о ходе специальной военной операции.

Ведомство опубликовало видеозапись, на которой Шонов на камеру рассказывает о том, как собирал сведения негативного толка о спецоперации, мобилизации, выборах в России, присоединении новых регионов и т.д.

Помимо этого, перед Шоновым ставились задачи по поиску людей из числа журналистов, политиков, бизнесменов, лояльных к Соединенным Штатам, которых американцы могли бы использовать для сбора и передачи информации.

По информации спецслужбы, россиянин выполнял указания сотрудников отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна.

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#россия
#сша
#дипломат
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Naharnet: В Ливане выдали орден на арест двоих россиян, которых подозревают в шпионаже в пользу Израиля
29 августа 2023, 01:15

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Следственный судья военного трибунала Ливана Фади Савван выдал ордера на арест двух граждан РФ, которых обвиняют в шпионаже в пользу Израиля, cообщает новостной портал Naharnet.
По информации портала, судья Савван допросил двух задержанных и обвинил их в «преступлениях, связанных с предоставлением израильскому врагу сведений, которые ставят под угрозу безопасность Ливана». 

Обвиненные в шпионаже в пользу Израиля ливанские или арабские граждане могут быть приговорены в Ливане к смертной казни или получить длительный тюремный срок.

Ранее и.о. главы Управления общей безопасности Ливана Элияс аль-Байсари сообщил, что сотрудники управления задержали в аэропорту Бейрута работающую на Израиль шпионскую сеть.


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#израиль
#россия
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Россия не станет отзывать ратификацию Договора о запрещении ядерных испытаний
29 августа 2023, 00:51

Фото: iStock/iDymax

Россия не собирается отзывать свою ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявило Министерство иностранных дел РФ.
«В нынешней постоянно нагнетаемой странами Запада крайне напряженной международной обстановке следует воздерживаться от каких-либо провокаций и спекуляций относительно перспектив возобновления ядерных испытаний применительно к России», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

По мнению МИД РФ, именно Соединённые Штаты, которые сначала выступили инициаторами разработки ДВЗЯИ, а затем официально отказались от ратификации этого документа, остаются единственной страной, применившей ядерное оружие против мирного гражданского населения (в 1945 году в городах Хиросима и Нагасаки).

ДВЗЯИ расширяет действие Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой 1963 года, вводя запрет на подземные взрывы. Каждое государство-участник документа обязуется не производить любой ядерный взрыв «в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем».

Восемь из 44 приведенных в Договоре стран, обладавших ядерным потенциалом и техникой — США, Китай, Египет, Израиль, Индия, Пакистан, КНДР и Иран. После 1996 года, когда документ был открыт для подписания, было проведено 10 испытаний: по два произвели Индия и Пакистан (совершив взрывы в 1998 году, Дели и Исламабад ввели моратории на ядерные испытания) и шесть — КНДР.

При этом ядерная доктрина России требует «непрерывного» ядерного сдерживания в отношении стран и военных блоков, которые рассматривают РФ в качестве потенциального противника, обладают ядерным оружием, другим оружием массового уничтожения, либо просто «значительным боевым потенциалом».

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если бы часть территории России оказалась отторгнута, то Москва была бы вынуждена применить ядерное оружие. Он добавил, что российские враги должны молиться на военных России, так как они не дают разгореться мировому ядерному пожару.

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#мид рф
#испытания
#ядерное оружие
#сша
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В июле Стамбул посетило рекордное за 10 лет число иностранных туристов
В июле Стамбул посетило рекордное за 10 лет число иностранных туристов
28 августа 2023, 23:35

Фото: iStock/9parusnikov

В июле 2023 года Стамбул посетило рекордное число иностранных туристов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное Управление культуры и туризма.
Турецкий мегаполис в июле принял 1 873 097 туристов из разных стран. Это на 6% превысило аналогичный показатель 2022 года и является рекордной цифрой за последние десять лет. Отмечается, что наибольшее число туристов прибыло в Турцию из России (185 636 человек).

Всего за семь месяцев 2023 года Стамбул посетили 9 776 635 туристов.

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