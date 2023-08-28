Польша и Латвия потребовали от Белоруссии избавиться от ЧВК «Вагнер»

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Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что руководители ведомств Польши, Литвы, Латвии и Эстонии требуют от Минска, чтобы ЧВК «Вагнер» немедленно покинула территорию Белоруссии.
Прежде сообщалось, что президент Беларуссии рассказал, останется ли ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. По его ловам, бойцы продолжать жить и работать на территории республики в том составе и в той численности, которые будут необходимы для подразделений и страны.
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Анастасия Крестьянова