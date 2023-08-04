Польша и США обсудили присутствие ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Политический обозреватель Александр Гурнов предположил, что Запад во главе с США могут откликнуться на призыв свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума и начать военную операцию в стране, тем более с учётом того, что это африканское государство не имеет достаточно сильной армии.