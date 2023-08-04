Польша и США обсудили присутствие ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

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4 августа глава Пентагона Ллойд Остин и его польский коллега Мариуш Блащак обсудили ситуацию вокруг присутствия ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. Главы оборонных ведомств поговорили по телефону, итоги их беседы приводит пресс-служба Пентагона.
«Министр Остин подчеркнул, что США поддерживают Польшу в ее ответе на вторжение в воздушное пространство страны белорусского самолета 1 августа. Стороны также обсудили новые события, связанные с присутствием ЧВК «Вагнер» в Белоруссии, и договорились внимательно продолжать следить за ситуацией», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Ллойд также выразил благодарность Блащаку за польскую поддержку Украины. Министры пришли к единому мнению, что необходимо продолжить помогать Киеву в конфликте.
«Обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными, и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы», - заявили в МО Белоруссии.
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Евгения Парфентьева