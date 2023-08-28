Польша и страны Балтии закроют границу с Белоруссией в случае «инцидентов»

Фото: iStock/Stadtratte
Глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что Польша и страны Балтии, в случае возникновения инцидентов на границе с Белоруссией, закроют с ней границу и все погранпереходы. Об этом он сообщил после переговоров с главами МВД Латвии, Литвы и Эстонии.
Прежде, Каминьский заявил о требовании Польши, Латвии, Литвы и Эстонии к республике Беларусь. Главы ведомств стран обратились к белорусскому руководству и потребовали немедленно выдворить из страны бойцов ЧВК «Вагнер».
Читайте также:
Myśl Polska: Ненависть к России привела Польшу к отчаянию
Стало известно, как речь Путина «парализовала» Польшу
«Ходячие трупы»: В США раскрыли, что Россия может сделать с Польшей
Анастасия Крестьянова