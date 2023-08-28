Польша и страны Балтии закроют границу с Белоруссией в случае «инцидентов»

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что Польша и страны Балтии, в случае возникновения инцидентов на границе с Белоруссией, закроют с ней границу и все погранпереходы. Об этом он сообщил после переговоров с главами МВД Латвии, Литвы и Эстонии.