Польша и Украина могут получить списанные израильские танки Merkava для своих армий

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Такое утверждение одного из польских военных экспертов приводит портал Walla
Армии Польши и Украины могут получить крупную партию израильских танков Merkava Mk2 и Mk3, ранее списанных из Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Такое утверждение польского военного эксперта приводит израильский портал Walla.
Согласно информации издания, переговоры о поставках этих танков Израиль мог начать из-за давления Соединенных Штатов, которые настаивают на необходимости оказывать Украине помощь, в том числе военную.
При этом ряд израильских СМИ сообщают, что танки будут поставлены на Кипр и в Хорватию, а взамен эти страны передадут имеющиеся у них танки советского или югославского производства официальному Киеву.
Ранее израильское издание Ynet сообщило о том, что Израиль впервые в истории готовится продать более 200 танков Merkava II и Merkava III танки «двум странам, одна из которых европейская».
Согласно информации издания, переговоры о поставках этих танков Израиль мог начать из-за давления Соединенных Штатов, которые настаивают на необходимости оказывать Украине помощь, в том числе военную.
Ранее израильское издание Ynet сообщило о том, что Израиль впервые в истории готовится продать более 200 танков Merkava II и Merkava III танки «двум странам, одна из которых европейская».
Артем Путинцев