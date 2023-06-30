Польша намерена разместить на территории страны ядерное оружие

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Премьер-министр Моравецкий: Польша хочет разместить у себя американское ядерное оружие в ответ на размещение российского в Беларуси
По словам польского премьера, такое решение страна намерена принять в ответ на размещение российского ядерного оружия на территории Белоруссии. Сообщается, что с предложением о совместном использовании ТЯО, Моравецкий намерен обратиться в НАТО.
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