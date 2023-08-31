Польша намерена запустить производство южнокорейского вооружения

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На фоне встречи министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака с коллегой из Южной Кореи Ли Чжон Супом было объявлено о будущем запуске производства южнокорейского вооружения на территории Польши, передает РИА Новости.
Предварительно были подписаны соглашения о закупке разнообразной военной техники у Южной Кореи, включая танки K2, САУ K9, истребители FA-50 и РСЗО Chunmoo.
Отмечается, что часть из ранее приобретенной военной продукции от Южной Кореи уже поставлена в Польшу.
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«Мы нацелены на активизацию следующего этапа нашей партнерской кооперации, который включает в себя локализацию производства указанных видов техники на территории Польши», — подчеркнул Мариуш Блащак.
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Артем Кузьмин