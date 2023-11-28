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Польша обратилась к Украине из-за ситуации на границе

Польша попросила Киев отменить регистрацию фур, возвращающихся в ЕС без груза
28 ноября 2023, 03:09
Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Министерство инфраструктуры Польши сообщает, что Варшава обратилась к Киеву с просьбой отменить обязательную регистрацию большегрузных автомобилей, возвращающихся на территорию Евросоюза без груза, передает РИА Новости.
Министр Анджей Адамчик выразил просьбу исключить этот шаг из требований электронной системы, используемой для управления транспортом, пересекающим украинско-европейскую границу. Один из аргументов в польском ведомстве заключается в протестах перевозчиков из-за увеличившегося времени ожидания для возвращающихся из Украины в ЕС транспортных средств без груза.

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#министр
#польша
#ес
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Украина отправит в США депутатский десант
«Страна.ua»: в США отправится десант из депутатов партии Зеленского
28 ноября 2023, 03:47

Фото: istock / Liukov

В ближайшее время группа народных депутатов от партии «Слуга народа» собирается отправиться из Украины в США.
Об этом сообщили депутаты президентской фракции изданию «Страна.ua» через Telegram.

По информации, основная цель поездки заключается в тесном взаимодействии депутатов партии с американскими конгрессменами, с целью убедить их продолжать поддерживать Украину.

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#депутаты
#поездки
#telegram
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«СПБ Биржа» сообщила о подаче заявления о банкротстве злоумышленниками
28 ноября 2023, 03:27

На сайте биржи сообщается о намерении «СПБ Биржи» обратиться в правоохранительные органы для проведения расследования инцидента с заявлением о банкротстве, которое, по утверждениям, было подано от ее имени. Предполагается, что биржа планирует инициировать проверку на предмет подделки документов и неправомерной подачи заявления о банкротстве, завили на официальном сайте биржи.
На сайте биржи сообщается о намерении «СПБ Биржи» обратиться в правоохранительные органы для проведения расследования инцидента с заявлением о банкротстве, которое, по утверждениям, было подано от ее имени. Предполагается, что биржа планирует инициировать проверку на предмет подделки документов и неправомерной подачи заявления о банкротстве, завили на официальном сайте  биржи.

27 ноября появилась информация о появлении дела о банкротстве «СПБ Биржи» в Арбитражном суде Москвы. Однако суд принял решение вернуть заявление ПАО «СПБ Биржа» о своем банкротстве из-за несоблюдения процедурных норм и неправильного оформления документов.

Аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков выразил мнение, что слухи о банкротстве «СПБ Биржи» могли быть разосланы недовольными владельцами ценных бумаг. По его мнению, в настоящий момент рано делать выводы, и предполагаемое падение ценных бумаг в ближайшее время, вероятно, будет скорректировано.

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В России задумались о запрете на экспорт зерновых
«Известия»: правительство задумалось о запрете на экспорт зерновых
28 ноября 2023, 02:23

Фото: iStock/Orientaly

В российском правительстве обсуждается возможность запрета на экспорт зерновых культур, таких как пшеница, ячмень, кукуруза и рожь, информирует газета «Известия».
В настоящее время Минсельхоз проводит мониторинг остатков зерна в стране. В случае снижения запасов до критического уровня в 10 миллионов тонн может быть введен временный запрет на экспорт.

Ожидается, что запасы на уровне 10 миллионов тонн смогут обеспечить потребности страны на протяжении полутора месяцев при ежегодном потреблении в 80-85 миллионов тонн.

Эксперты, опрошенные газетой, высказывают мнение, что запрет на экспорт является экстренной мерой, которая может быть применена лишь в исключительных обстоятельствах. Однако новый урожай и остатки предыдущего года гарантируют, что в стране не должно возникнуть дефицита зерновых.

По данным издания, в этом году урожай зерновых составил 147 миллионов тонн, из которых около 65 миллионов тонн может быть вывезено на экспорт.

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#мониторинг
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Генпрокурора Украины попросили возбудить дело против Зеленского и Залужного
Кива направил заявления генпрокурору на Зеленского за задержку переговоров
28 ноября 2023, 00:22

Фото: istockphoto.com/IherPhoto

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива обвинил президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного в умышленном затягивании переговоров по конфликту с Россией. В своем Telegram-канале он объявил о подаче заявлений генеральному прокурору страны Андрею Костину и директору Государственного бюро расследований (ГБР) Алексею Сухачеву.
Помимо этого, он направил заявления на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, главу Департамента контрразведки Службы безопасности страны Александра Поклада и его предшественника Ивана Баканова, главу фракции партии «Слуга народа» Давида Арахамию, спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука и главу офиса украинского президента Андрея Ермака. Кива также прокомментировал интервью Арахамии, в котором тот обсуждал процесс переговоров.

«Исходя из высказывания Давида Арахамии от 24 ноября, члены украинской делегации (...) умышленно затягивали процесс переговоров и не стремились к соглашениям для разрешения ситуации. Это, по его словам, лишило украинский народ возможности сохранить сотни тысяч жизней и привело к полному разрушению экономики страны!» — привел он высказывание Арахамии с негодованием.
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Польша решила временно закрыть еще один КПП на границе с Украиной
Польша решила временно закрыть для грузовиков еще один КПП на границе с Украиной
27 ноября 2023, 23:58

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Польские пограничники временно приостановят прохождение грузовых автомобилей через КПП «Угринов-Долгобычев» на границе с Украиной на сутки.
Эта информация поступила из Госпогранслужбы Украины через их Telegram-канал.

В сообщении ведомства указывается, что временно приостановлена регистрация грузовиков и автобусов в пункте пропуска «Угринов — Долгобычев».

Причиной приостановки прохождения грузового транспорта на сутки является проведение ремонтных работ и отключение электроэнергии на польской стороне КПП, запланированное на 28 ноября.

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#рф
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В Пентагоне в закрытом формате обсудят военную стратегию США по России
В Пентагоне 5-6 декабря в закрытом режиме обсудят военную стратегию по РФ
27 ноября 2023, 22:32

Фото: istock / icholakov

Совет по оборонной политике Пентагона 5 и 6 декабря проведет закрытые заседания, в ходе которых планируется обсуждение стратегии военного ведомства США в отношении РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на встречах будут проведены брифинги «по угрозе, которую представляет и будет представлять Россия с текущего момента до 2050 года». Помимо этого, на заседаниях обсудят конфиденциальную информацию о действиях Российской Федерации, которые были получены во время проведения ею СВО на Украине.

Среди спикеров во встречах примут участие помощница министра обороны Штатов Ллойда Остина по вопросам стратегического планирования Мара Карлин, помощница министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Валландер, а также исполняющая обязанности замглавы Пентагона по политическим вопросам Саша Бейкер. 

Ранее экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что арсеналы США практически опустели из-за военной помощи, оказываемой Вашингтоном Киеву. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Появились подробности о семье, в которой двухлетняя девочка отравилась метадоном
Shot: Отцу девочки, которая отравилась метадоном, может грозить 15 лет колонии
27 ноября 2023, 19:51

Фото: istock / DedMityay

Отцу двухлетней девочки, которая отравилась метадоном в подмосковном Красногорске, может грозить 15 лет тюремного заключения. Возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Склонение к потреблению наркотиков несовершеннолетнего».
Как сообщает телеграм-канала SHOT, 38-летний мужчина Николай Давыдов в 2000-х уже был судим за наркотики. После условного обсуждения он попадался с гашишем и подозревался в краже.  

За жизнь ребенка сейчас борются врачи московской клиники. Сообщается, что девочка могла отравиться метадоном, привезенным из Ставрополя.

Ранее сообщалось, что Астрахани минимум 25 человек отравились синтетическим наркотическим веществом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Лукашенко уволил помощника за недопустимый поступок
Лукашенко уволил инспектора по Витебской области за проступок
27 ноября 2023, 19:14

Фото: Сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил помощника Игоря Брыло из-за недопустимого поступка. Лукашенко подписал соответствующее распоряжение 27 ноября. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

«Игорь Брыло освобожден от должности помощника президента Республики Беларусь — инспектора по Витебской области в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе», — сказано в сообщении.
Какой именно поступок послужил причиной увольнения, не уточняется.  

Игорь Брыло вступил в должность помощника главы Белоруссии в июле 2023 года. Ранее он занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия республики.

Ранее появилась информация о попытке Лукашенко поженить Софью Сапегу и Романа Протасевича. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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МИД Иордании: Действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом
27 ноября 2023, 18:53

Фото: istockphoto/Stadtratte

То, что Израиль делает в секторе Газа, вполне подпадает под определение геноцида. Об этом заявил министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади.
Во время своего выступления на региональном средиземноморском форуме в испанской Барселоне глава иорданского внешнеполитического ведомства назвал действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в анклаве военными преступлениями. Ас-Сафади считает, что то, что совершают в Газе израильские военные, вполне подходит под юридическое определение геноцида.

Глава МИД Иордании также указал, что Израиль грубо нарушает нормы международного права и ведет себя так, словно он выше закона. 

Ранее бывший министр иностранных дел Франции и специальный посланник президента Эммануэля Макрона в Ливане Жан-Ив Ле Дриан заявил, что действия Израиля в Газе слишком жестоки.

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#израиль
#права
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#министр
#сектор газа
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