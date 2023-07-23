Польша открыла сервисный центр по ремонту танков Leopard, которые поставляют на Украину

Фото: iStock/Michele_Ursi
Сервисный центр по ремонту поставляемых на Украину танков Leopard начал работать в Польше, сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак. Первые два танка Leopard уже прибыли с Украины на завод Bumar в польском городе Гливицы, пишет ТАСС.
Ранее Forbes сообщил о том, что «Leopard лишь немногим лучше чем колесный AMX-10RC, который уже неоднократно терпел поражение на фронте. Несмотря на стальные гусеницы танк все еще уязвим к минам и к повреждениям корпуса и башни».
От создания сервисного центра по ремонту танков Leopard отказалась ФРГ. Издание Handelsblatt предположило, что причиной могли стать завышенные цены польской стороны.
Читайте также:
Handelsblatt: Германия отказалась строить центр для ремонта танков Leopard для ВСУ
NYT: ВСУ потеряли до 20% военной техники за две недели контрнаступления
Рогов: Немецкие танки Leopard не оправдали ожиданий ВСУ
Артем Путинцев