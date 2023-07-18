Польша перебросила две бригады военных к границе с Белоруссией из-за прибытия ЧВК «Вагнер»

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Министр национальной обороны республики Мариуш Блащак заявил, что Польша перебросила к восточной границе две бригады военнослужащих из-за прибытия в Белоруссию группы «Вагнера».
Он заявил, что страна отдает себе отчет в угрозах, которые существуют на востоке. Об этом министр сообщил в ходе брифинга с журналистами.
Блащак пояснил, что решение о передислокации войск на восток Польши, обусловлено прибытием в Беларусь ЧВК «Вагнер». Одна из баз, по словам министра, базируется возле границы, что вызывает у польской стороны обеспокоенность.
В связи с размещением бойцов компании на приграничных территориях, Польша перебросила две бригады военных к границе с республикой.
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Блащак пояснил, что решение о передислокации войск на восток Польши, обусловлено прибытием в Беларусь ЧВК «Вагнер». Одна из баз, по словам министра, базируется возле границы, что вызывает у польской стороны обеспокоенность.
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Анастасия Крестьянова