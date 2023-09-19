Польша перестанет финансировать украинских беженцев в следующем году

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян объявил, что он провел беседу с заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом по поводу ситуации в Нагорном Карабахе. Он заявил о необходимости неотложных действий со стороны ООН для разрешения конфликта.