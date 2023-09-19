Польша перестанет финансировать украинских беженцев в следующем году

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В следующем году Польша, возможно, сократит финансирование миллионов украинских беженцев, которые временно проживают в стране. Об этом заявил официальный представитель правительства Петр Мюллер телеканалу Polsat.
Для украинских беженцев в Польше отменены требования о проживании и предоставление разрешений на работу. Они могут бесплатно обучать своих детей в школах и получать медицинскую помощь. Однако в 2024 году такая поддержка будет отменена.
Напомним, накануне Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии из-за того, что они запрещают ввоз украинской продукции.
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«Эти правила просто перестанут действовать в следующем году», - заявил Мюллер.
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Элина Позднякова