Польша продлит запрет на импорт зерна из Украины независимо от решения ЕС

Политолог Руслан Бортник выразил мнение, что госсекретарь США Энтони Блинкен мог внепланово посетить Украину для того, чтобы убедить украинского лидера Владимира Зеленского согласиться на перемирие с Россией. Об этом сообщает «Страна.ua».