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Польша продлит запрет на импорт зерна из Украины независимо от решения ЕС

08 сентября 2023, 17:41
Фото: iStock/delray77

Фото: iStock/delray77

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий жестко заявил, что Варшава продлит запрет на импорт зерна из Украины после 15 сентября, даже Еврокомиссия примет иное решение.
Он подчеркнул, что ясно дал понять еще в июле, что Польша не допустит открытия новых сельскохозяйственных рынков, независимо от того, какое решение примет ЕС.

«Или Европейская комиссия выполнит наше пожелание, послушает наш голос и с 15 сентября далее введет запрет ввоза четырех видов зерна на территорию Европейского союза, или мы реализуем этот шаг сами», — заявил Моравецкий.


Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу иском в международный арбитраж при продлении после 15 сентября запрета на ввоз украинского зерна. Зеленский подчеркнул, что Киев категорически против дальнейших ограничений на экспорт зерна.

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#польша
#ес
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В Киеве раскрыли, зачем Блинкен срочно приехал на Украину
«Страна.ua»: Блинкен хотел склонить Зеленского к перемирию с Россией
08 сентября 2023, 18:00

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Политолог Руслан Бортник выразил мнение, что госсекретарь США Энтони Блинкен мог внепланово посетить Украину для того, чтобы убедить украинского лидера Владимира Зеленского согласиться на перемирие с Россией. Об этом сообщает «Страна.ua».
По данным издания, Блинкен приехал в Киев в преддверии ожидаемого визита Зеленского в Нью-Йорк на мероприятия Генеральной ассамблеи ООН, которые запланированы на 18–19 сентября. Однако госсекретарь США приехал гораздо раньше и захотел лично увидеться с украинским президентом и другими политическими деятелями.

Бортник утверждает, что одна из причин визита Блинкена — это подготовка встречи Зеленского с президентом США Джо Байденом. 

Ранее бывший американский разведчик ВС США Тони Шаффер в эфире Real America’s Voice заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен прикрывает провал Вооруженных сил Украины.

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#активы
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Эстония хочет первой узаконить конфискацию активов России
08 сентября 2023, 16:58

Фото: iStock/diegograndi

Эстония хочет первой среди стран Евросоюза узаконить конфискацию российских активов в пользу Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкну, передает агентство Блумберг.
«Эстония планирует стать первой страной Европейского Союза, которая в этом году узаконит конфискацию активов, находящихся под санкциями, для финансирования восстановления Украины», - говорится в сообщении агентства.

По его словам, законопроект будет одобрен в течение предстоящих двух недель. Далее он направится в парламент.

Согласно информации, предоставленной министерством финансов США, замороженные суверенные активы России, которые были подвергнуты блокировке со стороны Запада, предварительно оцениваются в сумму в 280 миллиардов долларов. Основная часть этих финансов находится в странах Европейского Союза.

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#рф
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Глава подмосковных профсоюзов Кабанова рассказала, почему нужно прийти на выборы
08 сентября 2023, 16:52

Фото: Мособлизбирком

Профсоюзы активно образом участвуют сегодня в выборах в Подмосковье. Об этом заявила член экспертного Совета при Мособлдуме, председатель Московского областного объединения организаций профсоюзов Валентина Кабанова.
«Мы та организация, которая представляет разные слои населения – от молодёжи до ветеранов, которые одни из первых обращаются к нам за помощью в части электронного голосования. Это сегодня особенно актуально и в Подмосковье проходит впервые», – отметила Кабанова, слова которой приводятся на сайте Мособлдумы. 
По её словам, в этом непростое время необходимо сплотиться и сделать всё, чтобы Подмосковье процветало. Это, по мнению Кабановой, возможно только с сильной, любящей свою стран командой. Поэтому нужно прийти на выборы и отдать голос за достойного кандидата.   Голосование в Московской области проходит в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября. В эти дни проводятся выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах региона.
 
Жители региона могут не только традиционно проголосовать на избирательных участках, но и впервые воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования.
 
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#мособлизбирком
#выборы
#голосование
#единый день голосования
#едг
#подмосковье
#московская область
#профсоюзы
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Моравецкий выдвинул ультиматум Европейской комиссии по ввозу зерна с Украины
08 сентября 2023, 16:43

Фото: iStock/Velishchuk

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предъявил ультиматум Европейской комиссии по вопросу ввоза украинского зерна.
По словам Моравецкого, нового открытия сельскохозяйственных рынков, независимо от решения Европейского союза, не произойдет. 

Напомним, Моравецкий заявил, что Польша не будет открывать свой рынок для украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки. По его словам, открытие рынка для реализации зерновой сделки может навредить интересам польских фермеров.

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#рынок
#сделки
#заявление
#польша
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Явка на выборах в Подмосковье к 15:00 почти достигла 15%
08 сентября 2023, 16:28

Фото: Мособлизбирком

Явка избирателей на выборах в Подмосковье к 15 часам составила без малого 15%. Об этом сообщил глава Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
«Явка на выборах в Московской области составляет 14,89%. Таковы данные на 15:00. Таким образом, уже проголосовали 898 108 человек. В регионе работают 3 983 избирательных участка. Выборы проходят штатно, серьёзных нарушений не зафиксировано», – сообщил Берёзкин
В Московской области с 8 по 12 сентября проходят 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах: Богородском, Егорьевске, Истре, Красногорске, Лосино-Петровском, Можайском, Талдомском, Павлово-Посадском, Черноголовке и Лобне.  

На выборы губернатора региона избирательная комиссия Московской области зарегистрировала четырёх кандидатов: Андрея Воробьёва от партии  «Единая Россия», Кирилла Жигарева от ЛДПР, Александра Наумова от КПРФ и Анатолия Никитина от политической партии «Справедливая Россия – За правду».  

По данным Мособлизбиркома, активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. 

Избирательные участки региона оснащены веб-камерами для возможности оперативной коммуникации, благодаря чему вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК. 935 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, КОИБ 2017, позволяющими автоматически подсчитывать голоса.

Также жители региона впервые могут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. При этом тайну волеизъявления обеспечит процедура анонимизации, заменяющая персональные данные избирателя на уникальный код.  

Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг. Для участия в голосовании в электронном формате нужно было заранее подать заявление на портале госуслуг. В итоге доступ к бюллетеням ДЭГ предоставлен более чем 445 тыс избирателям.  

В Мособлизбиркоме 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.

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В Подмосковье не зафиксировано серьёзных нарушений в ходе голосования


#мособлизбирком
#единый день голосования
#едг
#голосование
#выборы
#подмосковье
#московская область
#илья берёзкин
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На подмосковных избирательных участках обеспечили безопасность во время выборов
08 сентября 2023, 16:08

Фото: Мособлизбирком

Подмосковные правоохранители обеспечили безопасность в период проведения выборов в регионе. Об этом сообщила представитель Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«В период подготовки к проведению выборов различного уровня сотрудники полиции обследовали все избирательные участки и прилегающие к ним территории с применением технических средств и служебных собак. Наряды Госавтоинспекции Подмосковья приближены к местам проведения голосования, а также к подъездным путям и пешеходным переходом вблизи избирательных участков. Определены места парковки для лиц с ограниченными возможностями», – рассказала Петрова.
 
По её словам, накануне единого дня голосования сотрудники полиции эвакуировали бесхозный и припаркованный с нарушением правил дорожного движения автотранспорт, находящийся возле избирательных участков. Петрова добавила, что для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в местах проведения голосования задействованы сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, частных охранных организаций и представителей общественности. 

Гражданам, которые стали свидетелями нарушений при голосовании на избирательных участках , можно обращаться по телефону доверия Главного управления МВД России по Московской области: (495) 692- 76- 66.
 
Ранее сообщалось, что в этом году в регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Безопасность при проведении выборов обеспечивают около 14 тыс человек. 
 
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#мособлизбирком
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#голосование
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#единый день голосования
#едг
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Bild: ООН готова пойти на все условия России для возобновления зерновой сделки
08 сентября 2023, 15:49

Фото: iStock/Andrey Iudin

ООН выразила готовность пойти на поставленные российской стороной условия для возобновления зерновой сделки. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
Сообщается, что ООН выдвинуло предложение РФ выйти на соглашение на основе страхования российских судов, разрешения швартоваться в Европе, переподключения «Россельхозбанка» к SWIFT и возврата замороженных в Евросоюзе российских активов.

По информации издания, реализация этих пунктов приведет к «выполнению всех требований» РФ.

Напомним, ранее  замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва и Анкара достигли принципиального соглашения о поставке миллиона тонн зерна.

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#турция
#мид рф
#оон
#ес
#зерновая сделка
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Олимпийский чемпион Рылов проголосовал в перерыве между тренировками
08 сентября 2023, 15:41

Фото: Мособлизбирком

Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира по плаванию Евгений Рылов проголосовал на избирательном участке в жилом комплексе «Бутово Парк» в Ленинском городском округе. Об этом сообщается в Telegram-канале, посвящённом выборам в Подмосковье.
«Сегодня так совпало, что между тренировками получилось приехать проголосовать. Голосование – выбор каждого человека. И это позволяет определить то, чего хочет большинство людей», – сказал Рылов.
Сообщается, что появление известного спортсмена на избирательном участке не осталось незамеченным. Многие захотели сделать с ним фото.
 
В Московской области с 8 по 10 сентября проходят 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах. 

По данным Мособлизбиркома, активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В регионе работают более 3,9  тыс участковых избирательных комиссий.
 
Также жители региона впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. Принять участие в ДЭГ имеет право любой, кто обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг. Для участия в голосовании в электронном формате нужно было заранее подать заявление на портале госуслуг. В итоге доступ к бюллетеням ДЭГ предоставлен более чем 445 тыс избирателям. 

В Мособлизбиркоме 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44. 
 
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#мособлизбирком
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#выборы
#единый день голосования
#едг
#дэг
#подмосковье
#московская область
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Лавров: У РФ есть данные, указывающие на попытки взорвать газопровод «Турецкий поток»
08 сентября 2023, 14:42

Фото: сайт Кремля

Москва имеет в распоряжение некоторые данные, согласно которым есть попытки взорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«У РФ есть информация, указывающая на попытки взорвать газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море, заявил Лавров», - цитирует ТАСС Лаврова.

Министр также рассказал, что украинская сторона не по назначению использовала гуманитарные коридоры в Черном море. Он уточнил, что Киев атаковал гражданские и военные российские суда, которые занимались охраной энергетической инфраструктуры.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что другая сторона зерновой сделки использовала морской коридор для террористических атак. Однако, по его словам, Россия реанимирует зерновую сделку, как только будут выполнены все договоренности в отношении РФ.

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