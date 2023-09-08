Польша продлит запрет на импорт зерна из Украины независимо от решения ЕС

Фото: iStock/delray77
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий жестко заявил, что Варшава продлит запрет на импорт зерна из Украины после 15 сентября, даже Еврокомиссия примет иное решение.
Он подчеркнул, что ясно дал понять еще в июле, что Польша не допустит открытия новых сельскохозяйственных рынков, независимо от того, какое решение примет ЕС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу иском в международный арбитраж при продлении после 15 сентября запрета на ввоз украинского зерна. Зеленский подчеркнул, что Киев категорически против дальнейших ограничений на экспорт зерна.
Читайте также:
Глава МИД ФРГ Бербок назвала украинское зерно кокаиновым
Украина начала экспортировать зерно через хорватские порты
В Крыму объяснили, как поставки снарядов с ураном поставят крест на экономике Украины
«Или Европейская комиссия выполнит наше пожелание, послушает наш голос и с 15 сентября далее введет запрет ввоза четырех видов зерна на территорию Европейского союза, или мы реализуем этот шаг сами», — заявил Моравецкий.
Читайте также:
Глава МИД ФРГ Бербок назвала украинское зерно кокаиновым
Украина начала экспортировать зерно через хорватские порты
В Крыму объяснили, как поставки снарядов с ураном поставят крест на экономике Украины
Элина Позднякова