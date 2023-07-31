Польша разместила снайперов на границе с Беларусью

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Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией, об этом сообщило генеральное командование ВС страны в социальной сети Twitter.
По словам командования Польши, на границе с Белоруссией обстановка продолжает оставаться опасной. Агрессии, якобы, ежедневно подвергаются солдаты и офицеры, которые несут службу на границе. Для противостояния агрессивным иностранным беженцам, выставлены снайперы, пояснили в командовании.
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Анастасия Крестьянова