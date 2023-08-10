Польша разместит на границе с Белоруссией около десяти тысяч военных

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Глава министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша желает разместить десять тысяч военных на востоке государства для охраны границы с Белоруссией. Об этом он сообщил в интервью Польскому радио.
По словам Блащака, четыре тысячи военнослужащих будут оказывать поддержку пограничной страже, шесть тысяч военных «будут в округе». Ранее в Министерстве обороны Польши сообщили о необходимости переброски еще тысячи военнослужащих на польско-белорусскую границу.
Сообщается, что на данный момент на границе находятся две тысячи польских военных.
Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик заявил, что Польша, Литва и Латвия могут закрыть железнодорожное сообщение с Белоруссией. Он пояснил, что такие меры могут быть предприняты в том случае, если руководство республики позволит провокации и будет назойливо их осуществлять.
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Сообщается, что на данный момент на границе находятся две тысячи польских военных.
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Екатерина Коршунова