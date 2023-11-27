Польша решила временно закрыть еще один КПП на границе с Украиной

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Польские пограничники временно приостановят прохождение грузовых автомобилей через КПП «Угринов-Долгобычев» на границе с Украиной на сутки.
Эта информация поступила из Госпогранслужбы Украины через их Telegram-канал.
В сообщении ведомства указывается, что временно приостановлена регистрация грузовиков и автобусов в пункте пропуска «Угринов — Долгобычев».
Причиной приостановки прохождения грузового транспорта на сутки является проведение ремонтных работ и отключение электроэнергии на польской стороне КПП, запланированное на 28 ноября.
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В сообщении ведомства указывается, что временно приостановлена регистрация грузовиков и автобусов в пункте пропуска «Угринов — Долгобычев».
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Артем Кузьмин