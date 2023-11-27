Радио1
Главная / Новости / Политика/ Польша решила временно закрыть еще один КПП на границе с Украиной

Польша решила временно закрыть еще один КПП на границе с Украиной

Польша решила временно закрыть для грузовиков еще один КПП на границе с Украиной
27 ноября 2023, 23:58
Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Польские пограничники временно приостановят прохождение грузовых автомобилей через КПП «Угринов-Долгобычев» на границе с Украиной на сутки.
Эта информация поступила из Госпогранслужбы Украины через их Telegram-канал.

В сообщении ведомства указывается, что временно приостановлена регистрация грузовиков и автобусов в пункте пропуска «Угринов — Долгобычев».


Причиной приостановки прохождения грузового транспорта на сутки является проведение ремонтных работ и отключение электроэнергии на польской стороне КПП, запланированное на 28 ноября.

Читайте также:

Крупнейшая в истории забастовка профсоюзов пройдет 27 ноября в Чехии

Польские перевозчики ужесточат блокаду Украины

В МО РФ сообщают об отражении атаки штурмовой группы ВСУ
#мо
#регистрация
#пропуска
#telegram
#отключение
#информация
#всу
#рф
Читайте нас в
Генпрокурора Украины попросили возбудить дело против Зеленского и Залужного
Кива направил заявления генпрокурору на Зеленского за задержку переговоров
28 ноября 2023, 00:22

Фото: istockphoto.com/IherPhoto

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива обвинил президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного в умышленном затягивании переговоров по конфликту с Россией. В своем Telegram-канале он объявил о подаче заявлений генеральному прокурору страны Андрею Костину и директору Государственного бюро расследований (ГБР) Алексею Сухачеву.
Помимо этого, он направил заявления на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, главу Департамента контрразведки Службы безопасности страны Александра Поклада и его предшественника Ивана Баканова, главу фракции партии «Слуга народа» Давида Арахамию, спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука и главу офиса украинского президента Андрея Ермака. Кива также прокомментировал интервью Арахамии, в котором тот обсуждал процесс переговоров.

«Исходя из высказывания Давида Арахамии от 24 ноября, члены украинской делегации (...) умышленно затягивали процесс переговоров и не стремились к соглашениям для разрешения ситуации. Это, по его словам, лишило украинский народ возможности сохранить сотни тысяч жизней и привело к полному разрушению экономики страны!» — привел он высказывание Арахамии с негодованием.
Читайте также:

В Пентагоне в закрытом формате обсудят военную стратегию США по России

На Украине захотели изменить правила призыва в армию

Военэксперт Кнутов: Россию не интересует захват территорий в ходе СВО
#сша
#страны
#правила
#интервью
#сво
Читайте нас в
В Пентагоне в закрытом формате обсудят военную стратегию США по России
В Пентагоне 5-6 декабря в закрытом режиме обсудят военную стратегию по РФ
27 ноября 2023, 22:32

Фото: istock / icholakov

Совет по оборонной политике Пентагона 5 и 6 декабря проведет закрытые заседания, в ходе которых планируется обсуждение стратегии военного ведомства США в отношении РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на встречах будут проведены брифинги «по угрозе, которую представляет и будет представлять Россия с текущего момента до 2050 года». Помимо этого, на заседаниях обсудят конфиденциальную информацию о действиях Российской Федерации, которые были получены во время проведения ею СВО на Украине.

Среди спикеров во встречах примут участие помощница министра обороны Штатов Ллойда Остина по вопросам стратегического планирования Мара Карлин, помощница министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Валландер, а также исполняющая обязанности замглавы Пентагона по политическим вопросам Саша Бейкер. 

Ранее экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что арсеналы США практически опустели из-за военной помощи, оказываемой Вашингтоном Киеву. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 
«Крым защищён»: Аксёнов заявил, что все террористы на территории полуострова были пойманы

В Кремле сообщили о готовности Путина отправиться в терпящие стихийные бедствия регионы

«В тупике»: Американский дипломат попытался рассказать Западу о ситуации на Украине
#сша
#россия
#сво
#совещание
Читайте нас в
Появились подробности о семье, в которой двухлетняя девочка отравилась метадоном
Shot: Отцу девочки, которая отравилась метадоном, может грозить 15 лет колонии
27 ноября 2023, 19:51

Фото: istock / DedMityay

Отцу двухлетней девочки, которая отравилась метадоном в подмосковном Красногорске, может грозить 15 лет тюремного заключения. Возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Склонение к потреблению наркотиков несовершеннолетнего».
Как сообщает телеграм-канала SHOT, 38-летний мужчина Николай Давыдов в 2000-х уже был судим за наркотики. После условного обсуждения он попадался с гашишем и подозревался в краже.  

За жизнь ребенка сейчас борются врачи московской клиники. Сообщается, что девочка могла отравиться метадоном, привезенным из Ставрополя.

Ранее сообщалось, что Астрахани минимум 25 человек отравились синтетическим наркотическим веществом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 

В Новороссийске обнаружили труп четвёртого погибшего в результате шторма
Суд приговорил журналистку Баязитову к пяти годам колонии

Москвич обнаружил в стейке из «Мираторга» трёхсантиметровую иглу

#наркотики
#врачи
#дело
#уголовное дело
#жизнь
#мужчина
#девочка
#отравление
Читайте нас в
Лукашенко уволил помощника за недопустимый поступок
Лукашенко уволил инспектора по Витебской области за проступок
27 ноября 2023, 19:14

Фото: Сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил помощника Игоря Брыло из-за недопустимого поступка. Лукашенко подписал соответствующее распоряжение 27 ноября. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

«Игорь Брыло освобожден от должности помощника президента Республики Беларусь — инспектора по Витебской области в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе», — сказано в сообщении.
Какой именно поступок послужил причиной увольнения, не уточняется.  

Игорь Брыло вступил в должность помощника главы Белоруссии в июле 2023 года. Ранее он занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия республики.

Ранее появилась информация о попытке Лукашенко поженить Софью Сапегу и Романа Протасевича. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также: 
«Не подавали никаких документов»: кто и зачем «обанкротил» петербургскую биржу

IT-специалист Симачёва: Легче всего перейти в IT математикам и экономистам
«Не как остальные москвичи»: Песков рассказал, как Путин добрался до работы в Кремль

#президент
#пост
#александр лукашенко
#служба
#увольнение
Читайте нас в
МИД Иордании: Действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом
27 ноября 2023, 18:53

Фото: istockphoto/Stadtratte

То, что Израиль делает в секторе Газа, вполне подпадает под определение геноцида. Об этом заявил министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади.
Во время своего выступления на региональном средиземноморском форуме в испанской Барселоне глава иорданского внешнеполитического ведомства назвал действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в анклаве военными преступлениями. Ас-Сафади считает, что то, что совершают в Газе израильские военные, вполне подходит под юридическое определение геноцида.

Глава МИД Иордании также указал, что Израиль грубо нарушает нормы международного права и ведет себя так, словно он выше закона. 

Ранее бывший министр иностранных дел Франции и специальный посланник президента Эммануэля Макрона в Ливане Жан-Ив Ле Дриан заявил, что действия Израиля в Газе слишком жестоки.

Читайте также:

Минздрав Палестины назвал число погибших в секторе Газа

FT: Боррель назвал становление Палестины лучшей гарантией безопасности Израиля

Нетаньяху: Израиль продолжит войну до полной победы над ХАМАС
#израиль
#права
#военные
#мид
#министр
#сектор газа
Читайте нас в
Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год
27 ноября 2023, 18:30

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно правовому акту о главном финансовом документе страны, доходы бюджета Российской Федерации составят 35,065 триллиона рублей в следующем, 2024 году, 33,552 триллиона рублей в 2025 году и 34,051 триллиона рублей в 2026 году. Бюджетные расходы запланированы в размере 36,66 триллиона рублей, 34,382 триллиона рублей и 35,587 триллиона рублей соответственно.

В соответствие с прогнозами, дефицит бюджета предполагается в размере 1,595 триллиона рублей в 2024 году, 0,83 триллиона рублей в 2025 году и 1,536 триллиона рублей в 2026 году.

Ранее проект федерального бюджета РФ был принят Государственной думой после трех чтений, одобрен Советом Федерации и направлен на подпись президенту.

Читайте также:

Глав восьми регионов России предложили обязать лично отвечать за дефицит бюджета

Дерипаска назвал «ударом попы об лёд» доходы бюджета России в 2024 году

В Госдуме приняли закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы
#проект
#страны
#расходы
#дефицит
#доходы
#рф
#бюджет
Читайте нас в
Daily Beast: Существовало несколько планов физического устранения Ким Чен Ына
27 ноября 2023, 18:05

Фото: istockphoto/Omer Serkan Bakir

Было разработано несколько планов убийства лидера КНДР Ким Чен Ына. По меньшей мере один из них финансировался спецслужбами Южной Кореи.
Об этом пишет американское издание Daily Beast со ссылкой на собственные источники. Например, в публикации рассказывается о планах «свергнуть режим Ким Чен Ына» в 2017 году. При этом финансировала организаторов национальная разведывательная служба Южной Кореи. План провалился, несколько организаторов были арестованы в КНДР. Тогда северокорейские спецслужбы заявляли о причастности к этим действиям ЦРУ.

Другой план предполагал устранение лидера Северной Кореи в России во время его визита во Владивосток. Однако Служба безопасности КНДР вовремя узнали о готовящемся покушении, поездку отложили, несколько человек были задержаны.

Читайте также:

Ким Чен Ын назвал победой запуск спутника КНДР на орбиту Земли

Северная Корея возобновит все ранее приостановленные военные меры

В Белом доме осудили пуск баллистической ракеты КНДР
#человек
#план
#режим
#кндр
#служба
#лидер
#убийство
Читайте нас в
Лавров: Антироссийские санкции сохранятся после завершения украинского конфликта
27 ноября 2023, 17:05

Фото: сайт Кремля

Антироссийские санкции никуда не исчезнут после завершения спецоперации. Поэтому Россия должна быть готова самостоятельно производить все необходимое, чтобы ни от кого не зависеть.
Об этом в ходе своего выступления на форуме «Примаковские чтения» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Западные страны, говоря о завершении украинского конфликта, вовсе не имеют ввиду его полное окончание. Они стремятся лишь заморозить его, выиграть время, снова вооружить Киев и продолжать агрессию против России — прямую или гибридную, отметил глава российского МИД.

Сергей Лавров также указал на действия американских и европейских политиков, которые приезжают в государства Центральной Азии с требованиями поддерживать антироссийские санкции. По мнению руководителя российского внешнеполитического ведомства, такие требования просто унижают эти страны. Лавров назвал такое поведение представителей Запада «просто наглостью».

Читайте также:

В Москве стартовали переговоры Лаврова с главами МИД Ближнего Востока

Лавров: Есть еще небольшие шансы спасти ОБСЕ от влияния Запада

Лавров заверил в отсутствии у России «завоевательских планов»
#санкции
#сергей лавров
#мид
#страны
#министр
#киев
#рф
Читайте нас в
Лавров: Есть еще небольшие шансы спасти ОБСЕ от влияния Запада
27 ноября 2023, 16:49

Фото: сайт Кремля

Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) еще можно спасти в качестве площадки для диалога, но шансы на это крайне невелики. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Выступая на форуме «Примаковские чтения», глава российского МИД с сожалением констатировал, что трудно с оптимизмом смотреть на будущее организаций, где заправляют США и их союзники, например, НАТО, Евросоюз, Совет Европы или ОБСЕ. Последние объединения изначально создавались как площадки для широкого общеевропейского диалога, основанного на принципах взаимного уважения. Однако они, в сущности, выродились в придатки НАТО и ЕС и стали структурами, которые Запад по своему желанию использует для воплощения своих амбиций.

Сергей Лавров отметил, что ОБСЕ в качестве площадки для обмена мнениями еще можно попытаться спасти, но шансов на это, к сожалению, крайне мало.

Читайте также:

Лавров заверил в отсутствии у России «завоевательских планов»

Лавров: России нужно думать, как не зависеть от «вывертов» Европы в экономике

В Москве стартовали переговоры Лаврова с главами МИД Ближнего Востока
#сша
#сергей лавров
#мид
#площадки
#ес
#нато
#евросоюз
#запад
Читайте нас в
Достижения.рф