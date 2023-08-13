Польша собирается прикрыть Брестские ворота американскими танками и вертолетами

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Глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак рассчитывает на серьезные поставки в страну американской военнойц техники и вооружений. С их помощью будет укреплена оборона на восточном фланге.
Брестские ворота — это термин, которым обозначают участок местности около города Брест в польско-белорусском приграничье, полоса земли шириной около 80 километров между реками Нарев и Буг.
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