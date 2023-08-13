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Польша собирается прикрыть Брестские ворота американскими танками и вертолетами

13 августа 2023, 19:43

Фото: istockphoto/KuntalSaha

Глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак рассчитывает на серьезные поставки в страну американской военнойц техники и вооружений. С их помощью будет укреплена оборона на восточном фланге.

По словам министра национальной обороны, на следующей неделе ожидается решение Конгресса США по польскому запросу относительно поставок партии вертолетов Apache. Как сказал Блащак, эти вертолеты вместе с американскими танками Abrams сформируют заслон, который закроет Брестские ворота и создаст там непреодолимую преграду. Также он добавил, что вооружения на восточной границе включают в себя южнокорейские танки K2 Black Panther, боевые самолеты FA-50 и РСЗО HIMARS, передает «ИнтерФакс».

Брестские ворота — это термин, которым обозначают участок местности около города Брест в польско-белорусском приграничье, полоса земли шириной около 80 километров между реками Нарев и Буг.

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#вооружения
#польша
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Гладков: Причиной взрыва в доме в Белгороде была атака БПЛА
13 августа 2023, 19:13

Фото: istockphoto/Standart

На 10-м этаже жилого дома по улице Есенина в Белгороде произошел взрыв. Поврежден фасад здания, как минимум две квартиры и два автомобиля.
Как сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, по предварительной информации причиной взрыва стала атака БПЛА. К счастью, обошлось без пострадавших. С 7-го по 13-й этаж поврежденного здания обрушилась фасадная плитка, сообщает телеграм-канал Mash. Также во многих квартирах разбиты окна, повреждены кондиционеры. ПОвреждения получили около 15-ти автомобилей, припаркованных около дома. Городские власти обещали жителям помочь с ремонтом и восстановлением пострадавшего имущества.

Днем глава региона сообщил о попытках двух террористических атак с помощью беспилотников. Российскими системами ПВО были с разницей в два часа обнаружены и уничтожены два БПЛА над территорией Белгородской области.

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Wall Street Journal: Запад надеялся контрнаступлением ВСУ склонить Россию к переговорам
13 августа 2023, 18:56

Фото: istockphoto/zabelin

Лидеры западных стран полагали, что успешное летнее контрнаступление ВСУ вынудит Москву пойти на переговоры, причем на невыгодных для России условиях. Однако этим планам не суждено было сбыться.
Об этом пишет издание Wall Street Journal. В публикации сказано, что американские и другие западные чиновники надеялись, что действия украинских войск смогут нанести российским Вооруженным Силам значительный урон и это заставит президента России Владимира Путина уже предстоящей зимой сесть за стол переговоров, чтобы прийти к какому-то урегулированию конфликта.

Авторы материала отмечают, что теперь подобное развитие событий вряд ли возможно. В украинских СМИ начали писать, что вина за провал контрнаступления лежит на инструкторах и руководстве Североатлантического альянса. В НАТО, напротив, утверждают, что причины военных неудач кроются во внутренних проблемах ВСУ. Запад уже начинает подумывать о новом наступлении весной 2024 года. Пока же украинские части несут тяжелые потери во время бесплодных атак, а российские военные сами наступают в Харьковской области.

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#нато
#всу
#запад
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Times: Трамп считает свои шансы на победу в президентских выборах близкими к 100%
13 августа 2023, 17:22

Фото: РИА Новости/Стрингер

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что считает свои шансы на победу над действующим американским лидером Джозефом Байденом в борьбе за президентское кресло близкими к 100 процентам. Об этом он сказал, отвечая на вопрос репортера The Times.
Трамп также заметил, что не видит среди республиканцев никого, кто мог бы составить ему достойную конкуренцию на намеченном на январь 2024 года праймеризе. Когда его спросили, не рано ли он списывает со счетов своего однопартийца Рона Десантиса, бывший президент ответил, что тот также не является для него соперником.

Выборы президента Соединенных Штатов намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в 2022 году заявил, что вступит в борьбу за президентское кресло. Байден также заявил, что намерен баллотироваться на второй срок, так как ему нужно «завершить начатое». В случае, если ему удастся переизбраться, то в начале нового срока ему будет уже 82 года.

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#выборы
#президент
#байден
#трамп
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Шольц призывает к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине
13 августа 2023, 16:57

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Для завершения конфликта на Украине необходимы дипломатические усилия. С таким заявлением в интервью телеканалу ZDF выступил канцлер Германии Олаф Шольц.
Он сообщил, что прошедшие в Саудовской Аравии 5-6 августа переговоры стали первым шагом к решению проблемы. Напомним, что Россия, непосредственная участница конфликта, не была приглашена на эту встречу.

Шольц заявил, что продолжение такой формы переговоров позволит убедить Россию вывести из Украины войска и сделать первый шаг навстречу мирному решению конфликта. В частности, этому поспособствует присутствие на встрече Китая, который сотрудничает с Россией, а значит может оказывать на неё влияние.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал своё мнение по поводу переговоров в Саудовской Аравии. По его словам, обсуждение конфликта между Россией и Украиной без участия одной из сторон – это абсурд и нонсенс.

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#германия
#украина
#конфликт
#сво
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Лекорню: Франция выполнила план по обучению украинских солдат
13 августа 2023, 15:56

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Франция продолжит обучение украинских военных, несмотря на то что уже выполнила поставленную на этот год цель. Об этом заявил французский министр вооружённых сил Себастьен Лекорню в интервью газете Var-Martin.
По его словам, Украине необходимо пополнение состава военных для проведения контрнаступления, поэтому Франция продолжит их обучение.

В августе Франция подготовила уже 6 тысяч солдат, направленных на обучение в Польшу и Францию.

Кроме того, Лекорню указал на продолжение поставок военного снаряжения и боевой техники ВСУ.

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#франция
#украина
#солдаты
#обучение
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Dziennik Polityczny: польских солдат отправят сражаться за Украину
В Польше допускают участие своей армии в украинском конфликте
13 августа 2023, 15:50

Фото: istockphoto/Rafal Olkis

Польские военнослужащие могут отправиться воевать на Украину. Участие польской армии в конфликте допустили журналисты издания Dziennik Polityczny после анализа ситуации создания совместного воинского соединения из польских, литовских и украинских солдат.
В публикации говорится о том, что планы создания такого интернационального корпуса являются одним из элементов мобилизации, под прикрытием так называемых учений для резервистов. Судя по приготовлениям в Польше, власти рассчитывают, что вскоре поляки пойдут умирать за киевский режим, делают выводы авторы материала.

Журналисты также рассказали, что корпус будет состоять из трех бригад общей численностью примерно в 20-25 тысяч человек. В настоящее время подразделения корпуса проходят обучение и боевую подготовку на полигоне Нова-Демба. В случае необходимости все соединение или его отдельные элементы могут быть направлены для участия в международных военных операциях.

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#журналисты
#обучение
#человек
#режим
#польша
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«Страна.ua»: Запад хочет видеть новым министром обороны Украины женщину
13 августа 2023, 15:15

Фото: iStock/Prostock-Studio

Западные власти хотят видеть на посту главы Министерства обороны Украины женщину. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Ранее издание «Украинская правда» заявило о том, что президент Владимир Зеленский ищет замену нынешнему главе Минобороны Украины Алексею Резникову. Среди кандидатов министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Западная пресса постоянно сообщает о скандалах, связанных с коррупцией на Украине. К тому же, нередки провалы в закупках оборудования. В связи с этим, появились новости об отстранении от ведения военных дел министра обороны Резникова.

В связи с этим, западные политики часто начали говорить о том, что его место должна занять женщина. Например, волонтёр Мария Берлинская, вице-премьер Ирина Верещук или директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленок.

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#украина
#оборона
#министр
#женщина
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Макарова: В Киеве не все уверены в продолжении помощи США
13 августа 2023, 13:14

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Среди представителей киевских властей есть те, кто не уверен в помощи США. Об этом заявила посол Украины в США, экс-министр финансов Оксана Макарова, слова которой приводит Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Кроме того, она добавила, что многие не верят в то, что помощь ВСУ будет предоставляться в дальнейшей перспективе.
 
Ранее сообщалось, что республиканские члены конгресса США призвали президента Джо Байдена отозвать запрос на предоставление Украине финансовой помощи в размере 24 млрд долларов.
 
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#сша
#украина
#помощь
#правительство
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Вучич: Пока я президент, закона об однополых браках в Сербии не будет
13 августа 2023, 13:06

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что пока он находится во главе страны, он не станет подписывать законы о трех полах или об однополых браках. Об этом он сказал во время выступления в эфире телеканала TV Pink.
Сербский лидер отметил, что подобные инициативы, в числе которых желание узаконить однополые браки, находят поддержку у премьер-министра страны Анны Брнабич, которая не скрывает, что придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Не подпишу документа о признании никакого другого пола, кроме мужского и женского, а также какого-таи гендерфлюида, который ощущает себя то мужчиной, то женщиной», — сказал глава государства.

Александр Вучич подчеркнул, что сербское общество является традиционным и придерживается традиционных ценностей, в том числе в отношениях полов. Он также добавил, что из-за такой своей позиции ему приходится испытывать постоянные нападки со стороны Евросоюза.
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#вучич
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