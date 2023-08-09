Радио1
Главная / Новости / Политика/ Польша собирается создать объединение для оккупации Западной Украины

Польша собирается создать объединение для оккупации Западной Украины

Шойгу заявил, что Польша намерена создать объединение для оккупации Западной Украины
09 августа 2023, 13:04

Фото: kremlin.ru

В Польше наметились планы о создании объединения для оккупации Западной Украина, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Кроме того, имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути – для последующей оккупации этой территории», - прокомментировал ситуацию Шойгу.

Ранее Шойгу на передовом командном пункте группировки «Центр» в зоне СВО заявил о необходимости нанесения упреждающего огневого поражения противнику. Шойгу подчеркнул, что нанесение упреждающих ударов противнику поможет сохранить жизнь и здоровье российским бойцам.

Читайте также:

Польский политолог Журавский: Украина, США и Германия хотят сменить руководство Польши

Американский аналитик: Операцией по ликвидации Зеленского будет руководить Залужный

Баранец назвал заявления о самой мощной системе ПВО вокруг Киева пропагандистской уткой
#сергей шойгу
#украина
#польша
Читайте нас в
Krzysztof Mularczyk: Немецкий хор исполнил песню солдат вермахта на ярмарке в польском Гданьске
09 августа 2023, 13:33

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Немецкий фольклорный ансамбль во время своего выступления на ярмарке в польском Гданьске исполнил песню , которую пели солдаты вермахта во время наступления на Варшаву. Это вызвало справедливое возмущение поляков.
Люди стали писать гневные комментарии в социальных сетях и требовать извинений. Музыканты, исполнявшие композицию, не знали о ее истории и исполняли ее в классическом варианте XIX века. Тем не менее, они принесли свои извинения. Пришлось извиняться и властям региона за неудачный выбор репертуара. Они признали, что не все фольклорные песни уместны и подходят для исполнения в той или иной ситуации и пообещали впредь быть внимательнее, передает издание Krzysztof Mularczyk.

Немцам пришлось извиняться перед поляками за исполнение песни из репертуара фашистов. Данный инцидент еще раз показывает, насколько важно уважение к истории и национальным чувствам других народов. Музыка, будучи универсальным языком, должна объединять людей, а не становиться источником разногласий и обид.

Читайте также:

Шойгу: США сделали Польшу главным инструментом проведения антироссийской политики

В Польше запросили подкрепление на белорусскую границу

Песков прокомментировал действия польских властей по отношению к Белоруссии

#музыка
#музыканты
#инцидент
#люди
#выбор
Читайте нас в
Шойгу рассказал об угрозе России со стороны Запада
09 августа 2023, 13:27

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Военная угроза России со стороны Запада значительно выросла. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.
Он уточнил, что ситуацию, в том числе, усугубило вступление Финляндии в НАТО. А планируемое вхождение в альянс Швеции станет ещё большим дестабилизирующим фактором. Это привело к тому, что у России вдвое выросла граница со странами-участницами НАТО.

Ранее Сергей Шойгу сообщал, что Польша стала главным инструментов антироссийской политики США. Это создает большую угрозу безопасности России.

Читайте также:

Шойгу: США сделали Польшу главным инструментом проведения антироссийской политики

Польша собирается создать объединение для оккупации Западной Украины

В Польше раскрыли намерения Киева свергнуть польское правительство
#польша
#россия
#сергей шойгу
#безопасность
Читайте нас в
Шойгу рассказал, чем грозит желание Запада вечно накачивать Украину военными ресурсами
09 августа 2023, 13:13

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу раскрыл, чем грозит желание Запада вкладывать ресурсы в поддержку киевского режима. По мнению главы оборонного ведомства, бесконечная накачка Украины военными ресурсами и деньгами на их приобретение ведет только к дальнейшей эскалации конфликта.
В ходе заседания коллегии министерства обороны РФ Шойгу заявил, что попытки западных союзников Украины переломить ситуацию на поле боя с помощью все новых поставок вооружений и вкладывания дополнительных ресурсов несет в себе риски дополнительной эскалации конфликта и делает все более призрачной надежду на его мирное разрешение.

Поставки новейшей западной техники не приводят к каким-либо заметным результатам, не дают ВСУ никакого преимущества, а только дают отсрочку неминуемого поражения и приводят к новым человеческим жертвам.

Читайте также:

Польша собирается создать объединение для оккупации Западной Украины

Шойгу: США сделали Польшу главным инструментом проведения антироссийской политики

Шойгу указал на необходимость упреждающих ударов по ВСУ

#поставки
#всу
#рф
#шойгу
Читайте нас в
Шойгу: США сделали Польшу главным инструментом проведения антироссийской политики
09 августа 2023, 13:03

Фото: iStock/Ruma Aktar

Польша стала главным инструментом антироссийской политики США. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.
Он указал на то, что за последнее время военная угроза России со стороны Польши и всего западного фланга значительно возросла. Это связано с милитаризацией Польши.

Ранее Сергей Шойгу заявлял, что Польша собирается создать польско-украинские объединения для обеспечения безопасности Западной Украины. Однако, по словам министра обороны, это создано для дальнейшей оккупации украинских территорий.

Читайте также:

Польша собирается создать объединение для оккупации Западной Украины

В Польше раскрыли намерения Киева свергнуть польское правительство

Шойгу и Мантуров провели совещание по вопросам Гособоронзаказа
#сергей шойгу
#польша
#сша
#украина
Читайте нас в
Ионин: Лунной гонки не существует, это попытка США обосновать траты из госбюджета
США говорят о лунной гонке с Китаем, чтобы обосновать затраты из госбюджета
09 августа 2023, 12:52

Фото: iStock/ffikretow

НАСА намеренно создаёт видимость лунной гонки с Китаем, чтобы обосновать огромные расходы государственного бюджета США. Об этом РИА Новости заявил российский эксперт в области космонавтики Андрей Ионин.
Ранее глава американского космического агентства Билл Нельсон заявил, что у России нет возможности высадиться на Луне раньше США и Китая, а значит в лунной гонке принимают участие только эти две стороны.

При этом Ионин сказал, что лунной гонки просто не существует, это миф, который создан для обоснования затрат Вашингтона.

Также он пояснил, что эта «гонка» – не что иное как открытое государственное заявление о том, что на ближайшие годы Китай стал главным политическим врачом США.

Для обоснования трат госбюджета выбрана именно космическая сфера, поскольку она наиболее дорогая. 

С Россией, добавил эксперт, ситуация точно такая же. США, утверждая, что Россия представляет огромную угрозу, обосновывают бюджетные траты.

Читайте также:

Эксперт рассказал, когда Китай сравняется с США в космосе

В Китае рассказали о деталях полёта на Южный полюс Луны

Российский космонавт Гребёнкин полетит вместе с экипажем NASA на МКС
#сша
#китай
#космос
#гонка
Читайте нас в
Путин внес в ГД проект об отмене информирования СЕ о военном положении в РФ
09 августа 2023, 10:29

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об изменении порядка информирования ООН и Совета Европы о введении или отмене военного положения или чрезвычайного положений в России. Такой документ Документ размещен в думской электронной базе.
Данные поправки вносятся в законы «О военном положении» и «О чрезвычайном положении». Таким образом, согласно поправкам, в случае введения в России военного или чрезвычайного положения исключается информирование генсекретаря Совета Европы об этом. При этом генсекретаря ООН информировать все же будут.

Также глава государства предложил исключить из закона «О чрезвычайном положении» о международных обязательствах МИД РФ, которые вытекают из Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Руководитель центрального исполкома общероссийской организации «Офицеры России», генерал-лейтенант Александр Михайлов объяснил, что что поправки необходимы, чтобы обрести полную независимость от международных организаций.

Читайте также:

Генерал Михайлов раскрыл, в каких регионах России могут ввести военные режимы

Путин пообещал продолжать программы льготной ипотеки

Путин назвал причину повышения ключевой ставки Центробанка
#мид
#данные
#мид рф
#поправки
#оон
#законы
#военные
Читайте нас в
В среду утром загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла
09 августа 2023, 10:20

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

В среду утром, 9 августа, загруженность дорог Московской области составляет всего 3 балла. На дорогах зафиксировано более 800 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Ленинградском, Носовихинском, Домодедовском, Дмитровском и Лыткаринском шоссе, а также на трассах М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

В течение дня в Подмосковье местами прогнозируют небольшой дождь. Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра. Не оставлять в салоне автомобиля детей и животных.

Читайте также:

Минтранс Подмосковья призывает пешеходов быть внимательными на дорогах.

В России вновь могут начать штрафовать за превышение средней скорости.

Политолог Орлов: Надо ввести курсы вождения электросамокатов для курьеров.

#подмосковье
#телефон
#дождь
#шоссе
#минтранс
Читайте нас в
Кандидат в сенат США заявила о необходимости распустить НАТО
Кандидат в сенат США Дайан Сэйр призвала распустить НАТО
09 августа 2023, 10:14

Фото: iStock/dkfielding

Североатлантический альянс – это мертвая организация, которую необходимо было распустить еще в прошлом веке, считает кандидат в сенат США Дайан Сэйр в интервью «РИА Новости».
«Я думаю, НАТО должна быть распущена. Я считаю, ее следовало распустить, когда Германия воссоединилась (произошло объединение ГДР и ФРГ в 1990 году - ред.)», - прокомментировала ситуацию Сэйр.

По ее словам, НАТО уже «мертва». Внутри альянса уже есть много несогласных, и продолжительность его существования зависит лишь от того, сколько еще западные политики согласятся терпеть «американское безумие».

Однако, приводить примеры возможного разрушения НАТО Сэйр не стала. 

Ранее Сэйр заявила, что в США растёт число законодателей и простых граждан, которые выступают за прекращение финансирования ВСУ. 

Читайте также:

Милли: США не допустят сокращения боеприпасов из-за поставок на Украину

Сенатор США Баррассо: решение Байдена по индейским землям идет на пользу РФ

Американский сенатор назвал власти Украины «командой младших школьников»
 
#сша
#нато
Читайте нас в
Сэйр: Всё больше американцев выступают против помощи Украине
09 августа 2023, 10:08

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Растёт число американских законодателей и простых граждан, которые выступают за прекращение финансирования ВСУ. Об этом сообщила РИА Новости независимый кандидат в Сенат от Нью-Йорка Дайан Сэйр.
Кроме того, Сэйр утверждает, что и среди сенаторов замечена такая тенденция. Сэйр привела в пример итоги голосования о выборе инспектора, который будет контролировать выделяемую помощь. В итоге поправка была отклонена – 51 против 48 голосов.

Сэйр отметила, что американский политик Марджори Тейлор Грин ранее внесла законопроект, согласно которому необходимо прекратить осуществление финансовой поддержки Украины. За это предложение проголосовали 89 членов Палаты представителей из 435. Несмотря на столь существенную разницу, по словам кандидата в Сенат, это намного больше, чем в предыдущие годы, когда выступающих «за» было два-три человека.

Также она заметила, что завершение конфликта на Украине напрямую зависит от целей США и Великобритании. Им необходимо отказаться от планов по уничтожению России, чтобы завершилась ситуация на Украине.

Читайте также:

Экс-советник Пентагона: Мир на Украине станет признанием поражения США

США располагает ещё $6 млрд на помощь Украине

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине
#сша
#украина
#россия
#великобритания
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников