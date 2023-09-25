Польша требует от Канады извинений за чествование экс-бойца дивизии СС

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Польша требует от Канады извинений за чествование в парламенте североамериканской страны украинского националиста, служившего в войсках СС. Об этом в соцсети X написал посол Польши в Канаде Витольд Дзельский.
Он отметил, что ситуация произошла 22 сентября. Представители Канады и Украины аплодировали украинскому националисту, члену дивизии СС «Галичина». Военные этого подразделения в ходе Второй мировой войны убивали поляков и евреев.
По словам Дзельского, Польша хоть и является «лучшим союзником Украины», всё же не собирается оправдывать таких преступников. Именно поэтому Дзельский, как посол Польши в Канаде, требует извинений от правительства страны, в которой выполняет свои профессиональные обязанности.
Ранее посольство России в Канаде заявило, что по той же причине направит правительству страны ноту протеста, а также требование объяснить данный инцидент.
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По словам Дзельского, Польша хоть и является «лучшим союзником Украины», всё же не собирается оправдывать таких преступников. Именно поэтому Дзельский, как посол Польши в Канаде, требует извинений от правительства страны, в которой выполняет свои профессиональные обязанности.
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Анастасия Чинкова